  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Neu und gleich ein Sanierungsfall: Stadthalle kann endlich öffnen

Neu und gleich ein Sanierungsfall: Stadthalle kann endlich öffnen

Aufatmen in Großbottwar: Neu und gleich ein Sanierungsfall: Stadthalle kann endlich öffnen
1
Bürgermeister Ralf Zimmermann ist happy, dass die Harzberghalle nun mit Leben gefüllt werden kann. Foto: Werner Kuhnle

Die Harzberghalle in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) hat ihren Betrieb jetzt aufgenommen – obwohl sie schon vor fünf Jahren errichtet wurde.

Eingefleischte Pessimisten werden die Hoffnung vielleicht schon aufgegeben haben. Doch es ist tatsächlich wahr. Die neue Harzberghalle in Großbottwar ist nach einer schier unglaublichen Ballung an Rückschlägen endlich wieder in Betrieb gegangen. Die Seniorenweihnachtsfeier wurde jetzt als erste Veranstaltung nach einer jahrelangen Schließung abgehalten. „Mit der Neujahrsbegegnung am 18. Januar wird eine Art inoffizielle Wiedereröffnung gefeiert. Ab dann wird die Halle voll im Betrieb sein“, kündigt der Bürgermeister Ralf Zimmermann an.

 

Der Rathauschef ist glücklich, dass die gute Stube der Stadt nun dauerhaft mit Leben gefüllt werden kann. „Ich bekomme das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht“, erklärt er. Und das ist durchaus verständlich. Beim Bau war schon der Wurm drin. Die prächtigen Säulen an dem architektonischen Schmuckstück mussten zum Beispiel neu gegossen werden. Dann wurde die für 2020 anvisierte Einweihung notgedrungen wegen Corona verschoben. Als sich die Lage normalisierte und die Halle nach und nach bespielt werden konnte, folgte rasch die nächste Hiobsbotschaft: ein heftiger Wasserschaden war entdeckt worden, das Gebäude wurde wieder dichtgemacht.

Vor der Inbetriebnahme musste tüchtig durchgewischt werden. Foto: Werner Kuhnle

Die Sanierung konnte allerdings monatelang nicht in Angriff genommen werden, weil sich Gutachter zunächst ein Bild machen mussten. Versicherungen und Gerichte befassten sich ebenfalls mit dem Fall. Erst im Spätherbst 2024 startete die aufwendige Sanierung mit Vorarbeiten. Ab Anfang des Jahres machten sich die Handwerker schließlich mit Hochdruck daran, die Schäden zu beseitigen und die Stadthalle in Schuss zu bringen. Ende November sei im Grunde alles fertig gewesen, sagt Zimmermann. „Jetzt sind nur noch Kleinigkeiten zu erledigen“, erklärt der Bürgermeister.

Rund ein Jahr lang hat die Instandsetzung gedauert. Jetzt srahlt die Halle wieder in neuem Glanz. Foto: Werner Kuhnle

„Wir liegen damit voll im Zeitplan. Die Sanierung hat hervorragend funktioniert. Das war eine Punktlandung von Anfang bis Ende“, resümiert Zimmermann. Er geht davon aus, dass nun eine ganze Weile nichts mehr an der Halle gemacht werden muss. Das dürften auch die örtlichen Vereine hoffen, die das Gebäude nun voll in Beschlag nehmen können. Das erste große Konzert gestaltet die Stadtkapelle am 24. Januar mit ihren „Winterklängen“.

