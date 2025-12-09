Aufatmen in Großbottwar Neu und gleich ein Sanierungsfall: Stadthalle kann endlich öffnen
Die Harzberghalle in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) hat ihren Betrieb jetzt aufgenommen – obwohl sie schon vor fünf Jahren errichtet wurde.
Eingefleischte Pessimisten werden die Hoffnung vielleicht schon aufgegeben haben. Doch es ist tatsächlich wahr. Die neue Harzberghalle in Großbottwar ist nach einer schier unglaublichen Ballung an Rückschlägen endlich wieder in Betrieb gegangen. Die Seniorenweihnachtsfeier wurde jetzt als erste Veranstaltung nach einer jahrelangen Schließung abgehalten. „Mit der Neujahrsbegegnung am 18. Januar wird eine Art inoffizielle Wiedereröffnung gefeiert. Ab dann wird die Halle voll im Betrieb sein“, kündigt der Bürgermeister Ralf Zimmermann an.