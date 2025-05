Unbekannte haben auf der Waldau in Degerloch zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen und etliche Zigarettenschachteln gestohlen. Die Taten ereigneten sich an verschiedenen Tagen, dennoch schließt die Polizei einen Zusammenhang nicht aus. Zum einen ist der Tatablauf identisch, zum anderen sind die Geräte nur einen Steinwurf voneinander entfernt – einer befindet sich direkt an der Stadtbahnhaltestelle Waldau, der andere am Gazi-Stadion.

Erste Tat ereignet sich mitten in der Nacht

Zumindest im ersten Fall haben sich die Täter wohl zunutze gemacht, dass nachts in dem Sport- und Erholungsgebiet sehr wenig los ist. Bereits in der Nacht auf Freitag, 18. April, wurde der Zigarettenautomat im Georgiiweg, an der Ecke zum Fritz-Kerr-Weg, aufgestemmt. In dessen Betriebssystem ist gegen 2.17 Uhr eine entsprechende Meldung verzeichnet. Beim gestohlenen Inhalt handelt es sich um Zigarettenschachteln im Wert von 2166 Euro. Bargeld wurde nicht erbeutet, weil an dem Automaten nur noch mit Geldkarten bezahlt werden kann. Der Schaden am Schließmechanismus konnte noch nicht beziffert werden.

Die Schlösser des Automaten wurden von den Tätern aufgehebelt. Foto: Steegmüller

Beim Aufbruch des zweiten Zigarettenautomaten, der hinter der Haupttribüne des Gazi-Stadions an einen Zaun montiert ist, liegen der Polizei die erfassten Daten des Geräts noch nicht vor. Somit stehen weder der Tatzeitpunkt noch die Höhe der Beute fest. Beamte haben den vollständig geleerten Automaten am Samstagmittag, 10. Mai, entdeckt. Allerdings war der Automat laut Zeugen am Mittwochabend, 7. Mai, bereits geöffnet. Am Tag zuvor war er offenbar noch intakt. Weitere Hinweise erbittet das Revier in der Balinger Straße in Degerloch unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 34 00.