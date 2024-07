In kurzer Zeit kommt es in einem Baustellenbereich auf der Autobahn 6 in der Nähe von Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) zu drei Unfällen - mehrere Menschen werden verletzt.

red/dpa/lsw 07.07.2024 - 12:19 Uhr

Bei drei Auffahrunfällen auf der Autobahn 6 in der Nähe von Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Es sei bei dem Unfall am Samstag zudem ein Sachschaden von 120.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. An jedem Unfall waren demnach drei Autos beteiligt. Innerhalb einer halben Stunde seien die drei Unfälle passiert, alle im Baustellenbereich.