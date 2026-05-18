Wegen eines Rückstaus an der Anschlussstelle Leonberg-West sind am Sonntag vier Fahrzeuge ineinander gefahren. Es gab vier Verletzte, die Autobahn war zeitweise voll gesperrt.
18.05.2026 - 09:34 Uhr
Bei einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen sind am Sonntag auf der A8 bei Leonberg vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich im Bereich der Anschlussstelle Leonberg-West in Fahrtrichtung Karlsruhe ein Rückstau gebildet. Dieser erstreckte sich über die Verzögerungsspur bis auf die Durchgangsfahrbahn.