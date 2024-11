Auffahrunfall in Böblingen

Am Dienstagabend kommt es zu einem Auffahrunfall auf der Kreisstraße zwischen Böblingen und Dagersheim. Dabei wird ein 69-Jähriger schwer verletzt.

Lea Jansky 19.11.2024 - 21:08 Uhr

Eine schwer verletzte Person und 10.000 Euro Schaden an zwei beteiligten Autos ist die Bilanz eines Auffahrunfalls in Böblingen-Dagersheim am Dienstagabend.