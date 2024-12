An einer roten Ampel in Herrenberg prallen drei Autos aufeinander. Eine etwa 60 Jahre alte Frau verlässt die Unfallstelle, ohne auf die Polizei zu warten.

Ulrich Stolte 18.12.2024 - 12:22 Uhr

Das Polizeirevier Herrenberg sucht eine Frau, die am Dienstag kurz vor 8 Uhr in Herrenberg in einen Unfall verwickelt war. Die Frau hatte auf der Bundesstraße 296 in Höhe der Gültsteiner Straße zusammen mit einer 37 Jahre alten Mercedes-Fahrerin an einer roten Ampel angehalten. Ein 32 Jahre alter VW-Fahrer übersah die Autos und fuhr auf den Mercedes auf, der durch die Wucht des Aufpralls auf den silbernen Mazda mit Böblinger Kennzeichen geschoben wurde. Während die 37-Jährige und der VW-Fahrer vor Ort blieben, setzte die unbekannte, etwa 60 Jahre alte, Frau ihre Fahrt einfach fort.