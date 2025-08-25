Endlich Rock bei der Rockinitiative: Fury in the Slaughterhouse kommt im Sommer 2026 ins Remstal – mit einer musikalischen Mischung zwischen harter Nummer und gefühlvoller Ballade.
25.08.2025 - 11:56 Uhr
Fürs Winterbacher Zeltspektakel im kommenden Jahr hat sich die Kulturinitiative Rock eine Salamitaktik verordnet: Scheibchenweise werden die musikalischen Top-Acts für die Bühne im Acht-Mast-Zirkuszelt verkündet. Nach Bluesnight, Liedermacher-Abend und dem Hip-Hop-Duo Max Herre und Joy Denalane mit deutschsprachigem Soul geht es bei der neuesten Präsentation wieder in Richtung Mitsing-Hymne und Gitarrenriff.