Die Evangelische Kirche (EKD) fragt ganz direkt: „Wie wäre es mit einem Heiratsantrag zum Valentinstag?“ Um dann am 26. 6. 2026 zu heiraten? Ganz einfach, spontan, ohne großen Aufwand, ohne viel Vorbereitung – als kirchliche Trauung oder als Segnung!“ Das ist die Botschaft einer bundesweiten Aktion der EKD, die an den Valentinstag und die Schnapszahl im Juni andockt und standesamtlich getraute Paaren – und überhaupt alle Liebespaare – für ihr Angebot gewinnen will.

Kirchengemeinde Möhringen macht mit In Stuttgart machen Kirchengemeinde Möhringen und die Sarahkirchengemeinde mit. Für Pfarrerin Heike Meder-Matthis von der Evangelischen Kirchengemeinde Möhringen ist dieses „niedrigschwellige Angebot“ geeignet, Leuten den Zugang zur Kirche zu ermöglichen, die mit ihr bisher keine Berührungspunkte haben oder die vor dem großen Aufwand zurückschrecken, der mit einer klassischen Hochzeit oft verbunden ist.

„Ich liebäugle schon lange mit solchen Pop-up-Formaten“, sagt Meder-Matthis. „Ein bisschen Experimentierfreude gehört dazu.“ Dem schloss sich ihr Kirchengemeinderat einstimmig an. „Wir nutzen den Valentinstag, um für diese Art von Trauung oder Segnung am 26.6. zu werben“, sagt die Pfarrerin. Erste Anmeldungen gebe es bereits. Angesprochen fühlen dürften sich auch Paare, die einen Segen empfangen wollen: „Für ihre queere Liebe, für ihr Hochzeitsjubiläum oder für den weitere Lebensweg“.

„Einfach-heiraten“-Werbung der evangelischen Kirche Foto: red

Und so einfach soll’s gehen: Die Paare melden sich vorab in den Pfarrbüros an und wählen ihre Wunsch-Uhrzeit aus. Auch spontane Hochzeiten Trauungen, und Segnungen sind demnach möglich. Zur Auswahl stehen die Möhringer Martinskirche und die Alte Kirche in Heumaden. „Am 26. 6. starten wir dann mit einem persönlichen Gespräch und dann geht’s sofort zum Altar!“, sagt Meder-Matthis. Bei schönem Wetter findet die Hochzeit auf Wunsch auch draußen statt. Für Musik ist ebenfalls gesorgt: „Wir haben Musiker vor Ort. Das Paar kann sich aus einer Playlist seine Lieblingsmelodie aussuchen.“ Im Anschluss gibt’s ein Erinnerungsfoto und einen Sektempfang – beides gratis. „,Einfach heiraten ist kostenlos, sorglos, zwanglos!“, lässt sich Pfarrer Lukas Lorbeer von der Sarahkirchengemeinde zitieren.

Eine Einstimmung bietet die evangelische Kirche am Valentinstag, 14. Februar, um 19 Uhr in der Bonhoefferkirche im Fasanenhof. Dort hält Heike Meder-Matthis einen Gottesdienst, der um das Thema Liebe und die „Einfach-heiraten“-Aktion kreist.