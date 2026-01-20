Bundesregierung: Kein politische Interesse an einer Einreise

Die Bundesregierung argumentiert, die Aufnahmezusagen seien nicht rechtsverbindlich gewesen und es gebe kein politisches Interesse, diese Menschen einreisen zu lassen. Dem ist entgegen zu halten: Über die Rechtsfrage werden sicher noch Gerichte entscheiden, bereits mehrfach haben sie der Bundesregierung in diesen Fällen Rechtsbrüche bescheinigt. Vor allem aber ist es ein moralisches Versagen, wenn man Menschen, die man selbst zur Flucht ermutigt hat, im Stich lässt. Seit der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 durften rund 38 000 afghanische Personen über Aufnahmeprogramme nach Deutschland einreisen. Nun den letzten Tausend die Tür zu versperren, ist schlicht schäbig. Wenn diese Afghanen die notwendigen Sicherheitsüberprüfungen bestehen, sollten sie kommen dürfen.