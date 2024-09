Ein kopfüber im Leinecksee steckendes Gefährt hat am Donnerstagabend für Aufregung in Alfdorf gesorgt. DLRG und Feuerwehr suchten im See nach dem Fahrer.

fro 06.09.2024 - 10:51 Uhr

Aufregung hat es am Donnerstagabend in Alfdorf gegeben: Der Polizei war gegen 17.50 Uhr gemeldet worden, dass im Leinecksee ein Fahrzeug liegt. Tatsächlich entdeckten die Beamten ein sogenanntes Quad, das mit den Rädern nach oben in dem Stausee steckte. Weil vom Fahrer jede Spur fehlte, wurden die Rettungskräfte der DLRG und der Feuerwehr eingeschaltet. Doch diese konnten nach einiger Zeit die Entwarnung geben, dass sich keine Personen im Wasser oder in der Nähe in Gefahr befänden. Die freiwillige Feuerwehr legte eine Ölsperre wegen auslaufender Betriebsstoffe.