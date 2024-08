Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit soll eine Frau tätlich angegriffen haben. Marius Borg Hoiby sei ein „Verdächtiger“ in dem Fall, teilte die Polizei in Oslo mit.

red/AFP 07.08.2024 - 15:12 Uhr

