In Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat es am Sonntag ordentlich geknallt. Als ein Anwohner der Polizei „schussähnliche Geräusche“ meldete, waren die explosionsartigen Geräusche sogar durchs Telefon zu hören. Eine Streife hat später im Stadtteil Breuningsweiler Reste von Böllern gefunden.

Quasi direkt auf die Hörmuschel übertragen bekamen die Beamten des Reviers Winnenden schussähnliche Geräusche am späten Sonntagnachmittag. Wie das zuständige Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wurden der Polizei gegen 17.10 Uhr „mehrere Knallgeräusche gemeldet, die Schüssen ähnlich klangen“, erläutert ein Polizeisprecher. Während des Telefonats mit der Polizei waren die explosionsartigen Geräusche ebenfalls zu vernehmen. Eine Polizeistreife entdeckte im Bereich des Gewanns Sonnenberg im Stadtteil Breuningsweiler Reste von mehreren Böllern. Diese waren vermutlich Ursache der Knallgeräusche. Menschen wurden dort nicht mehr angetroffen.

Zuletzt gab es öfter Knaller in der Region

Derartige Knallgeräusche wurden in den vergangenen Tagen und Wochen öfter im Rems-Murr-Kreis gemeldet. So etwa Anfang Oktober aus Waiblingen, wo Unbekannte in einem Lebensmittelmarkt Pyrotechnik zündeten und mit den Silvesterböllern eine Mitarbeiterin bewarfen. Erst vor wenigen Tagen wurden Anwohner in Fellbach durch einen „Wahnsinns-Knall“ aufgeschreckt.