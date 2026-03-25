Die Staatsanwaltschaft wird kein Ermittlungsverfahren gegen Maccabi-Fans aufgrund von Schmähgesängen in Stuttgart einleiten. Wie sie den Schritt begründet.
25.03.2026 - 10:35 Uhr
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wird kein Ermittlungsverfahren gegen Fans des israelischen Fußballvereins Maccabi Tel Aviv, die sich im Dezember 2025 anlässlich eines Duells in der Europa-League in Stuttgart aufhielten, einleiten. Dies sei entschieden worden, nachdem „sich keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für strafbares Verhalten ergaben“, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.