Die US-Regierung nimmt ein teures Flugzeug als Geschenk von der Führung in Katar an. Es soll für Donald Trump zum Regierungsflieger Air Force One aufgerüstet werden

red/dpa 21.05.2025 - 19:34 Uhr

Trotz scharfer Kritik nimmt die Regierung von US-Präsident Donald Trump ein teures Flugzeug als Geschenk von der Führung in Katar an. Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, es akzeptiere in Übereinstimmung mit allen Regeln und Vorschriften eine Maschine vom Typ Boeing 747, die für Trump zum Regierungsflieger Air Force One aufgerüstet werden soll.