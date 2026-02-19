Aufruf zu „Aktionismus“ Allein unter Müttern – Stuttgarter ruft Vatertreff ins Leben
Er wollte nicht nur Zuschauer im Familienleben sein: Bruno Fritzsche startete einen Vätertreff und ruft beruflich und privat zu mehr auf Aktionismus auf.
Als sein Sohn Hugo im Dezember 2023 zur Welt kam, war für Bruno Fritzsche schnell klar, dass sich sein Leben grundlegend verändern würde. „Ich wollte nicht der Vater sein, der erst um 18 Uhr nach Hause kommt und dann vielleicht mal den Müll rausbringt. Ich möchte wirklich am Leben meines Sohnes teilhaben“, sagt der 39-jährige Stuttgarter. Teilhaben bedeutet für ihn mehr als bloße Anwesenheit. Es geht um Verantwortung, sagt er. „Um Care-Arbeit, um echte Präsenz im Alltag“, erklärt der Gründer und Geschäftsführer der Stuttgarter Filmagentur Hawkins, die ihren Sitz in Stuttgart-West hat.