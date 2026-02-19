 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Allein unter Müttern – Stuttgarter ruft Vatertreff ins Leben

Aufruf zu „Aktionismus“ Allein unter Müttern – Stuttgarter ruft Vatertreff ins Leben

Aufruf zu „Aktionismus“: Allein unter Müttern – Stuttgarter ruft Vatertreff ins Leben
1
Bruno Fritzsche mit seinem Sohn Hugo auf einer Schaukel Foto: privat

Er wollte nicht nur Zuschauer im Familienleben sein: Bruno Fritzsche startete einen Vätertreff und ruft beruflich und privat zu mehr auf Aktionismus auf.

Baden-Württemberg: Lea Krug (lkr)

Als sein Sohn Hugo im Dezember 2023 zur Welt kam, war für Bruno Fritzsche schnell klar, dass sich sein Leben grundlegend verändern würde. „Ich wollte nicht der Vater sein, der erst um 18 Uhr nach Hause kommt und dann vielleicht mal den Müll rausbringt. Ich möchte wirklich am Leben meines Sohnes teilhaben“, sagt der 39-jährige Stuttgarter. Teilhaben bedeutet für ihn mehr als bloße Anwesenheit. Es geht um Verantwortung, sagt er. „Um Care-Arbeit, um echte Präsenz im Alltag“, erklärt der Gründer und Geschäftsführer der Stuttgarter Filmagentur Hawkins, die ihren Sitz in Stuttgart-West hat.

 

Vor allem bekannte Frauen werden in der Öffentlichkeit oft nach dem Thema Beruf und Familie gefragt. Fritzsche findet, dass sich das ändern sollte und sieht auch die Männer stärker in der Pflicht. Seit 2023 ist er etwa auf der Plattform LinkedIn aktiv – nicht nur, um über berufliche Projekte zu berichten, sondern auch, um seine Haltung zu Familie und Arbeit zu zeigen. Dort kritisierte er vor Kurzem, Care-Arbeit werde „wie ein Hobby“ behandelt. Er habe unterschätzt, „wie traditionell es in vielen Familien offenbar immer noch zugeht.“

Unsere Empfehlung für Sie

So jung und schon Papa?: Ein 26-jähriger Stuttgarter Vater erzählt

So jung und schon Papa? Ein 26-jähriger Stuttgarter Vater erzählt

Windeln wechseln, wenn andere feiern gehen? Der Stuttgarter Benno Zapata wurde mit 21 Papa. Heute stellt sich für den Künstler die Frage nach „Fomo“ kaum mehr.

In den ersten Monaten nach der Geburt besuchte er mit Hugo mehrere Krabbelgruppen. Die Erfahrung war prägend: „Ich war dort immer der einzige Vater vor Ort.“ Für ihn ist das kein Zufall. Viele Treffen fänden vormittags unter der Woche statt, „wohl auch deswegen sind dort weniger Väter zugange“. Das habe er nicht einfach so stehenlassen wollen, sondern er wollte den Kontakt zu anderen Papas suchen. „Ich wollte aber nicht nur jammern, sondern selbst etwas tun, und habe dann beschlossen, einen Vätertreff zu gründen.“

Ort des Treffens

Was mit drei Teilnehmern begann, ist inzwischen auf 25 Väter angewachsen. „Wir sind kein Verein, es gibt auch kein Business, es ist einfach nur ein Treffen – kostenlos“, betont Fritzsche. Sie treffen sich jeden Samstag von neun bis elf Uhr, meist auf dem Spielplatz „Wolfschlugener Straße“, einmal im Monat auch im Vereinsgebäude des Degerlocher Frauenkreises.

Bei einem der Vätertreffen von Fritzsche Foto: privat

Inhaltlich geht es um weit mehr als lockere Gespräche. „Der Austausch mit anderen Vätern ist mir total wichtig, und wir sprechen über viele Themen, die junge Eltern betreffen. Zum Beispiel über Impfungen, Grippe oder Kinderbetreuung. Das ist schon mehr als einfach nur abhängen auf dem Spielplatz.“ Er beschreibt die Treffen als geschützten Raum: „Irgendwie ist es gewissermaßen ein Safe Space für Väter.“

Frauen dürfen auch kommen

Grundsätzlich seien auch Mütter oder Großmütter willkommen. „Die will ich gar nicht ausschließen, aber ich war vor allem auf der Suche nach dem Austausch mit anderen Vätern.“

Unsere Empfehlung für Sie

3 Papas, 3 Meinungen: Braucht es den Vatertag heute noch?

3 Papas, 3 Meinungen Braucht es den Vatertag heute noch?

Ein Tag für Männer, an dem sie Bier trinken und Bollerwägen hinter sich herziehen: Hat das noch seine Berechtigung? Drei Redakteure diskutieren, ob das Vätern etwas bringt.

Fritzsche ist seit 2014 selbstständig. Acht Festangestellte arbeiten für ihn, insgesamt umfasst das Team 15 Personen. „Die verlassen sich auf mich. Ich habe viel Verantwortung.“ Trotzdem habe er es geschafft, seinen Arbeitsrhythmus zu verändern. „An manchen Tagen höre ich um 14 Uhr auf zu arbeiten und versuche, Telefonate und andere Arbeitsfragen auf den Abend zu legen und vormittags die wichtigen Dinge zu klären.“ Das sei ein Lernprozess für ihn gewesen. „Wenn es nicht dringend ist, rufe ich später zurück. Und ich habe gelernt: Die Zeit mit meinem Sohn geht für mich eigentlich immer vor.“

Auf LinkedIn teilt der Unternehmer nicht nur berufliche Informationen, sondern auch seine privaten Erfahrungen als Vater. Foto: privat

Für Fritzsche ist sein Engagement mehr als eine private Entscheidung. „Männer sollten sich stärker einbringen, davon bin ich überzeugt.“ Die entscheidenden Gespräche fänden zu Hause statt. „Das Bewusstsein für Gleichberechtigung muss am Küchentisch entstehen.“ Man finde Wege, sagt er, und es gebe viele Kompromissmöglichkeiten. „Wir brauchen ein Umdenken.“ Aber auch die Politik sieht er stärker in der Pflicht. Es gebe zu wenige Anreize, um traditionelle Rollenverteilungen aufzubrechen.

Er bezeichnet sich selbst als „Hardcore Optimist“. Trotz angespannter wirtschaftlicher Lage glaubt er an Gestaltungskraft, auch wenn ihm seine eigene privilegierte Lage durchaus bewusst sei. „Ich fand, wir sollten weniger schimpfen und mehr einfach machen. Das Thema Aktionismus beschäftigt mich total. Es braucht immer jemanden, der einen Stein ins Rollen bringt.“

Treffpunkt der Gruppe

Ort und Zeit
Der Vätertreff findet samstags von 9 bis 11 Uhr auf dem Spielplatz „Wolfschlugener Straße“ statt (Dettenhäuser Straße 15). Am 1. Samstag im Monat findet das Treffen außerdem im „Degerlocher Frauenkreis“ (Große Falterstraße 6) statt.

Weitere Themen

Nach ASB-Kündigung: Weiter kein Schulbesuch möglich: Philipps Familie verklagt die Stadt Stuttgart

Nach ASB-Kündigung Weiter kein Schulbesuch möglich: Philipps Familie verklagt die Stadt Stuttgart

Immer noch wissen viele betroffene Kinder nicht, wann sie wieder in die Schule kommen können. So auch Philipp mit der Glasknochenkrankheit. Die Bürgermeisterinnen bitten um Geduld.
Von Viola Volland
Aufruf zu „Aktionismus“: Allein unter Müttern – Stuttgarter ruft Vatertreff ins Leben

Aufruf zu „Aktionismus“ Allein unter Müttern – Stuttgarter ruft Vatertreff ins Leben

Er wollte nicht nur Zuschauer im Familienleben sein: Bruno Fritzsche startete einen Vätertreff und ruft beruflich und privat zu mehr auf Aktionismus auf.
Von Lea Krug
Führerscheinstelle in Stuttgart: Umzug der Zulassungsstelle beginnt – wochenlange Einschränkungen für die Bürger

Führerscheinstelle in Stuttgart Umzug der Zulassungsstelle beginnt – wochenlange Einschränkungen für die Bürger

Seit Jahren steht die Zulassungs- und Führerscheinstelle Stuttgart in der Kritik. Jetzt zieht sie nach Bad Cannstatt. Dort soll vieles besser werden – doch zuvor ist Geduld gefragt.
Von Jürgen Bock
Streit um Behindertenhilfe: „Es geht um Menschen und nicht darum, dass man einen Toaster bestellt“

Streit um Behindertenhilfe „Es geht um Menschen und nicht darum, dass man einen Toaster bestellt“

In der Debatte um die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Stuttgart dringen SPD und Volt auf Kostentransparenz. An Äußerungen der Sozialbürgermeisterin entzündet sich Kritik.
Von Jan Sellner
Landtagswahl in Stuttgart: Wenig Wohnraum und Einkommen: Dieser Wahlkreis ist die AfD-Hochburg in Stuttgart

Landtagswahl in Stuttgart Wenig Wohnraum und Einkommen: Dieser Wahlkreis ist die AfD-Hochburg in Stuttgart

Die AfD liegt in Umfragen landesweit nur knapp hintern den Grünen. In Stuttgart überwand sie 2021 nur knapp die Fünf-Prozent-Hürde. Nun wird ihr mehr zugetraut.
Von Konstantin Schwarz
Warnstreik in Stuttgart: Verdi-Streik bei der US-Army – Was deutsche Zivilbeschäftigte fordern

Warnstreik in Stuttgart Verdi-Streik bei der US-Army – Was deutsche Zivilbeschäftigte fordern

Unter dem kritischen Blick der amerikanischen Militärs demonstrieren rund 50 Zivilbeschäftigte der US-Streitkräfte in Stuttgart vor dem Haupteingang des Stützpunktes. Was sie fordern.
Von Lea Krug
Ausstellung in Stuttgart: Sie alle sind Kinder suchtkranker Eltern

Ausstellung in Stuttgart Sie alle sind Kinder suchtkranker Eltern

Vernachlässigung und Übergriffe: Das erleben viele Kinder, deren Eltern alkoholabhängig sind oder eine andere Sucht haben. In einer Ausstellung zeigen sich auch Prominente.
Von Julia Bosch
Kritik an Verkehrsplanung: BUND kämpft gegen Busspur-Rückbau in Stuttgart-Ost

Kritik an Verkehrsplanung BUND kämpft gegen Busspur-Rückbau in Stuttgart-Ost

In der Wagenburgstraße wird eine Busspur in Parkplätze umgewandelt. Der BUND kritisiert das Vorgehen der Stadt als möglicherweise rechtswidrig.
Von Sebastian Steegmüller
Führung für Eltern: Mit Baby durchs Haus der Geschichte

Führung für Eltern Mit Baby durchs Haus der Geschichte

Das Haus der Geschichte in Stuttgart macht es jungen Eltern leicht, Kultur zu erleben. Wir waren bei einer Führung für Eltern mit Baby dabei – hier im Video.
Von Ina Schäfer
Stadt Stuttgart verteidigt sich: Feuer in Messie-Wohnung: Hinweise auf Missstände reichten für Eingriff nicht aus

Stadt Stuttgart verteidigt sich Feuer in Messie-Wohnung: Hinweise auf Missstände reichten für Eingriff nicht aus

Hätte das Stuttgarter Ordnungsamt einen Wohnhausbrand Ende Januar in Heslach durch ein beherzteres Eingreifen im Vorfeld verhindern können? Die Stadt sagt Nein.
Von Eberhard Wein und Michael Bosch
Weitere Artikel zu Stuttgart Beruf Familie
 
 