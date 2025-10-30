Aufruf zu Regelverstoß Liberale propagieren „Notwehr“ gegen Bürokratie
Bürokratische Vorgaben nerven? Man solle diese einfach nicht mehr beachten, empfiehlt nun just die „Rechtsstaatspartei“ FDP. Ein Aufruf zum Rechtsbruch?
Bürokratische Vorgaben nerven? Man solle diese einfach nicht mehr beachten, empfiehlt nun just die „Rechtsstaatspartei“ FDP. Ein Aufruf zum Rechtsbruch?
Das Schreiben der Landtags-FDP ging an ein Viertel aller Handwerksbetriebe in Baden-Württemberg. Im knallig-bunten Briefkopf prangte ein Foto des Fraktionschefs, Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Hans-Ulrich Rülke (64). Der Betreff stand direkt daneben in gelber Schrift auf pinkfarbenem Grund: „Unsere Sofortmaßnahmen zum Bürokratieabbau im Handwerk.“ Noch kürzer brachte es ein Zitat Rülkes auf den Punkt: „Anpacken statt ausfüllen.“