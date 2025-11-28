Aufruhr im Rathaus Was ist nur in der Kämmerei von Weil der Stadt los?
Fehlende Steuererklärungen, Jahresabschlüsse und Kassenprüfungen: In der Finanzverwaltung von Weil der Stadt wurden scheinbar über Jahre wichtige Aufgaben versäumt.
Im Weil der Städter Rathaus scheint es in den vergangenen Wochen und Monaten rumort zu haben – jetzt ist Bürgermeister Christian Walter mit den Entwicklungen in der Kämmerei an die Öffentlichkeit getreten. Im Gemeinderat präsentierte er eine Reihe von umfänglichen Bearbeitungsrückständen. Dazu gehören etwa nicht eingereichte Steuererklärungen, fehlende Jahresabschlüsse und ausgebliebene Kassenprüfungen. Hinzu kommt die Neuigkeit, dass die Stadtverwaltung seit Anfang November nach einem neuen Kämmerer sucht.