Nach der Festnahme von Ex-Prinz Andrew herrscht in Großbritannien Aufruhr. Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen, Medien und Öffentlichkeit warten auf neue Details.

Am Morgen nach der Festnahme des früheren Prinzen Andrew wartet die britische Öffentlichkeit auf erste Ergebnisse von der Polizei. Am königlichen Gelände in Sandringham, wo Andrew mittlerweile wohnt, versammelten sich Dutzende Medienvertreter. Zu sehen war der jüngere Bruder von König Charles III. zunächst aber nicht.

Die Thames Valley Police hatte am Vorabend mitgeteilt, dass die Durchsuchungen in der Grafschaft Norfolk, wo das Sandringham-Anwesen liegt, beendet seien, in Berkshire aber andauerten. In der Grafschaft westlich von London hatte Andrew auf dem Gelände von Schloss Windsor seinen früheren Wohnsitz.

Trump: Eine „Schande“

Der 66-Jährige war am Donnerstagmorgen, an seinem Geburtstag, in Zusammenhang mit seiner Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein festgenommen und erst am Abend wieder entlassen worden. Ihm wird Fehlverhalten in einem öffentlichen Amt vorgeworfen, er soll in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an den 2019 gestorbenen US-Unternehmer weitergeleitet haben.

Die Festnahme sorgte in Großbritannien für Aufruhr. Die Monarchie sei in die größte Not gestürzt worden, schrieb die Zeitung „Daily Mail“. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Vorgänge als „Schande“ und „sehr bedauerlich für die königliche Familie“. Andrew hat sich bislang weder zur Festnahme noch zu den Vorwürfen geäußert.