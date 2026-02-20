Nach der Festnahme von Ex-Prinz Andrew herrscht in Großbritannien Aufruhr. Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen, Medien und Öffentlichkeit warten auf neue Details.
20.02.2026 - 10:03 Uhr
Am Morgen nach der Festnahme des früheren Prinzen Andrew wartet die britische Öffentlichkeit auf erste Ergebnisse von der Polizei. Am königlichen Gelände in Sandringham, wo Andrew mittlerweile wohnt, versammelten sich Dutzende Medienvertreter. Zu sehen war der jüngere Bruder von König Charles III. zunächst aber nicht.