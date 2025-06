In Los Angeles ist es zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Razzien maskierter und bewaffneter Beamter gegen Migranten haben die Proteste ausgelöst.

red/AFP 07.06.2025 - 15:39 Uhr

In Los Angeles haben Razzien maskierter und bewaffneter Beamter gegen Migranten wütende Proteste ausgelöst. Aufgebrachte Demonstranten verfolgten in der US-Metropole am Freitag (Ortszeit) einen Fahrzeug-Konvoi der Einwanderungsbehörde (ICE) und bewarfen die Beamten mit Eiern, woraufhin diese die Menge mit Blendgranaten auseinander trieben. Bürgermeisterin Karen Bass erklärte, das martialische Vorgehen der Beamten sorge für „Terror in unseren Gemeinden“.