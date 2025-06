Eine Gruppe von jungen Leuten hält sich im Hof einer Schule in Gärtringen auf. Ein Junge soll mit der Faust auf eine Glasscheibe geschlagen haben.

Ulrich Stolte 16.06.2025 - 12:17 Uhr

Ein Jugendlicher soll am Sonntagabend die Fensterscheibe einer Gärtringer Schule beschädigt haben. Wie die Polizei berichtet, soll er Teil einer Gruppe von drei Jungen und drei Mädchen gewesen sein, die sich am Sonntag um 18.50 Uhr auf dem Schulgelände in der Schickhardstraße aufgehalten hat.