Der Tod einer angehenden Ärztin in der Millionenstadt Kolkata hatte im vergangenen Jahr eine Welle von Protesten ausgelöst. Jetzt verkündet ein Gericht in dem Fall ein Urteil.

dpa 18.01.2025 - 17:06 Uhr

Kolkata - Die Vergewaltigung einer jungen Ärztin, die an ihren Verletzungen gestorben ist, hatte im vergangenen Jahr eine Protestwelle in Indien ausgelöst - nun fiel ein Urteil. Ein Gericht in Kolkata sprach örtlichen Medienberichten zufolge einen 33-jährigen Mann schuldig, der in dem Krankenhaus als freiwilliger Helfer gearbeitet habe.