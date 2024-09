Der Vereinspräsident des VfB Stuttgart ist nun auch wieder Aufsichtsratschef der VfB AG. Das ist richtig und wichtig, kommentiert unser Autor Dirk Preiß – der nun aber eine weitere riesige Herausforderung sieht.

Dirk Preiß 27.09.2024 - 16:14 Uhr

War es damals, im Juni 2017, ein Versprechen? Lediglich eine Absichtserklärung? Oder gar nur ein Lippenbekenntnis? Seit diesem Freitag ist das nicht mehr ganz so wichtig. Denn: Nach sechs Monaten unter der Leitung von Tanja Gönner hat nun wieder der Präsident des VfB Stuttgart e.V. den Vorsitz im Aufsichtsrat der VfB Stuttgart AG inne. Was aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in der Aktiengesellschaft des Fußball-Bundesligisten auch nur richtig scheint. Mindestens 75,1 Prozent der Anteile hält der Club an seiner 2017 ausgegliederten Aktiengesellschaft.