Sechs Testspiele, sechs Siege, 23:4 Tore. Dazu ein 8:0 in der zweiten WFV-Pokal-Runde bei Landesligist GSV Pleidelsheim. Die SG Sonnenhof Großaspach befindet sich vor dem Start der neuen Fußball-Regionalligasaison an diesem Samstag (14 Uhr) gegen Mit-Aufsteiger TSG Balingen in beachtlicher Frühform. „Die Art und Weise unserer Auftritte war sehr erfreulich, die Spielfreunde und die vielen Tore tun der Mannschaft gut“, sagt Trainer Pascal Reinhardt, der 2023 Evangelos Sbonias (zum 1. FC Köln II) abgelöst hatte.

Macht die SG jetzt auch eine Etage höher so weiter, wie in der vergangenen Oberligarunde? Da verlor das Team aus dem Fautenhau von 34 Ligaspielen nur ein einziges, holte rekordverdächtige 95 Punkte und sicherte sich mit 19 Zählern Vorsprung die Meisterschaft. „Die Erwartungshaltung nach solch einer Saison ist groß“, weiß der 32-jährige Reinhardt, „aber wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst und gehen sie demütig an.“ Die individuelle Qualität der Gegner sei deutlich höher, die körperliche Robustheit nicht vergleichbar mit der fünften Liga. Von daher zählt für Sport-Vorstand Michael Ferber zunächst nur der Ligaverbleib: „Wir sind zurück in der Regionalliga und wollen in dieser starken Spielklasse auch bleiben. Das wäre ein Erfolg.“

Eingespieltheit großes Plus

Großes Plus der Großaspacher Truppe ist ihre Eingespieltheit. Beim Pokal-Kantersieg standen nur zwei Neuzugänge in der Anfangsformation: Die 26-jährigen Maier-Zwillinge Loris und Leon, beide von 2022 bis 2024 für die Stuttgarter Kickers am Ball. Der auch im Indoor-Format Baller-League betont treffsichere Torjäger Loris, von Bayern-Regionalligisten TSV Aubstadt gekommen, netzte gegen Pleidelsheim viermal ein, Leon, neu von Oberligist VfR Aalen, spielte auf der Sechser-Position. Dass bei der SG inzwischen großer Wert auf eine Verbindung zur Region gelegt wird, zeigt neben den aus Rudersberg stammenden Maier-Zwillingen auch der dritte Neuzugang Luca Molinari von Oberligist FC Normannia Gmünd.

Trifft Eisele weiter regelmäßig?

Ansonsten darf man beim Team um Kapitän Volkan Celiktas und den neuen Sportlichen Leiter Julian Schieber gespannt sein, ob die Tormaschine Fabian Eisele auch in der Regionalliga auf Hochtouren läuft. Zur Erinnerung: 36 Treffer hatte der 30-Jährige am Ende der vergangenen Oberligasaison auf seinem Konto. „Fabi ist ungemein wertvoll. Es ist unser Anspruch, ihn weiter so in Position zu bringen, dass er regelmäßig trifft“, sagt Reinhardt.

Vielleicht auch gegen Bayer 04 Leverkusen? Das DFB-Pokal-Erstrundenspiel (15. August, 18 Uhr) gegen den Champions-League-Teilnehmer wirft längst seine Schatten voraus. „Natürlich ist dieses Spiel sehr präsent, weil es eben etwas ganz Besonderes ist“, redet Reinhardt nicht drumherum. Doch klar ist: „Davor kommen noch zwei wichtige Aufgaben.“ Am 9. August (14 Uhr) beim FC-Astoria Walldorf und eben zum Auftakt an diesem Samstag gegen die TSG Balingen in der heimischen Wir-machen-Druck-Arena.

Top-Bilanz gegen Balingen

Gegen den Vizemeister der vergangenen Runde sieht die SG Bilanz richtig gut aus. In der Liga triumphierte die SG in der Saison 2024/25 zweimal mit 6:1, und auch das WFV-Pokal-Endspiel gegen Balingen gewann Großaspach mit 2:0.

Regionalliga

Erster Spieltag

SV Sandhausen – FSV Frankfurt (Fr 19), SGV Freiberg – SC Freiburg II, TSV Steinbach Haiger – Eintracht Tier, FC 08 Homburg – KSV Hessen Kassel, 1. FSV Mainz 05 II – FC-Astoria Walldorf, Bahlinger SC – Kickers Offenbach, SG Sonnenhof Großaspach – TSG Balingen, FC Bayern Alzenau – TSV Schott Mainz (alle Sa 14), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers (So 14).