Bei den Go Ahead Eagles aus Deventer will der VfB möglichst den dritten Sieg in der Europa League holen. Mit dieser Aufstellung werden die Stuttgarter erwartet.
27.11.2025 - 06:00 Uhr
Das Szenario ist ein komplett anderes als in der Bundesliga. Anstatt vor mehr als 80.000 Fans wie am Samstag beim 3:3 in Dortmund tritt der VfB diesmal auf wesentlich kleinerer Bühne an. Doch im 10 400 Fans fassenden Stadion De Adelaarshorst, der kleinen Heimstätte der Go Ahead Eagles aus Deventer, wird nach Anpfiff der Partie an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) im Duell mit dem VfB Stuttgart ebenfalls eine Hexenkessel-Atmosphäre erwartet.