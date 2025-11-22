In Dortmund will der VfB an diesem Samstag (15.30 Uhr) möglichst den sechsten Sieg in Serie gegen den BVB holen. In dieser Aufstellung werden die Stuttgarter erwartet.

Die vergangenen fünf Pflichtspiele (viermal Liga, einmal DFB-Pokal) gegen den VfB Stuttgart hat der BVB mit Trainer Niko Kovac allesamt verloren. „Ich kann nachvollziehen, dass man das jetzt herausholt“, sagte Kovac vor dem Top-Duell der Bayern-Verfolger am Samstag (15.30 Uhr,) ohne genervt zu wirken. „Dann wird es halt Zeit, dieses Spiel zu gewinnen.“

Zumal auch der Trainer einen bescheidenen Anteil an der schwarzen Serie hat: Das 1:2 gegen den VfB im Februar war sein Debüt, dem früheren Stuttgarter Waldemar Anton unterlief ein ganz bitteres Eigentor. Davor lief es auch nicht besser: 1:5, 0:1, 0:2, 1:2. Sebastian Hoeneß ist als VfB-Trainer gegen den BVB in sechs Spielen ungeschlagen, muss diesmal erneut auf seinen Mittelstürmer Ermedin Demirovic verzichten. Auch die Innenverteidiger Luca Jaquez und Ramon Hendriks sind vor der Partie leicht angeschlagen.

„Ich spiele gerne gegen Dortmund, man misst sich mit einer Spitzenmannschaft. Deswegen macht es Spaß“, sagte Sebastian Hoeneß. Von einem Lieblingsgegner wollte er gleichwohl nicht sprechen: auch wegen Niko Kovac. „Er hat es geschafft, das Ding wieder komplett ins Rollen zu bringen“, lobte Hoeneß vor einem „krassen Spiel“.

Wir haben die mögliche Aufsttellung des VfB in Dortmund in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!