In Dortmund will der VfB an diesem Samstag (15.30 Uhr) möglichst den sechsten Sieg in Serie gegen den BVB holen. In dieser Aufstellung werden die Stuttgarter erwartet.
22.11.2025 - 06:00 Uhr
Die vergangenen fünf Pflichtspiele (viermal Liga, einmal DFB-Pokal) gegen den VfB Stuttgart hat der BVB mit Trainer Niko Kovac allesamt verloren. „Ich kann nachvollziehen, dass man das jetzt herausholt“, sagte Kovac vor dem Top-Duell der Bayern-Verfolger am Samstag (15.30 Uhr,) ohne genervt zu wirken. „Dann wird es halt Zeit, dieses Spiel zu gewinnen.“