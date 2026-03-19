Im Rückspiel beim FC Porto muss für den VfB ein Sieg her, will man ins Viertelfinale der Europa League einziehen. Wir haben die mögliche Aufstellung der Stuttgarter.
19.03.2026 - 06:00 Uhr
Wolken hängen über der Stadt, vom Atlantik zieht ein ordentliches Lüftchen herein – und am Spieltag soll es Regen geben. Der VfB Stuttgart muss sich zudem auf sportlichen Gegenwind einstellen, wenn er an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL und Nitro) im Rückspiel des Achtelfinales der Europa League beim FC Porto antritt.