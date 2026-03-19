Im Rückspiel beim FC Porto muss für den VfB ein Sieg her, will man ins Viertelfinale der Europa League einziehen. Wir haben die mögliche Aufstellung der Stuttgarter.

Wolken hängen über der Stadt, vom Atlantik zieht ein ordentliches Lüftchen herein – und am Spieltag soll es Regen geben. Der VfB Stuttgart muss sich zudem auf sportlichen Gegenwind einstellen, wenn er an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL und Nitro) im Rückspiel des Achtelfinales der Europa League beim FC Porto antritt.

Schließlich gilt es für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß in der Höhle der „Drachen“, dem 50 000 Fans fassenden Estádio do Dragão, eine 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen. Dass die Profis des portugiesischen Tabellenführers neben starkem Kombinationsfußball noch jede Menge Theatralik mit auf den Platz bringen, auch das ist seit der Partie in Stuttgart vor einer Woche bestens bekannt.

„Wir haben da noch ein paar Dinge aus dem Hinspiel im Hinterkopf – und die gilt es jetzt umzusetzen. Der mentale Faktor wird in dieser Partie eine große Rolle spielen“, sagt Chefcoach Hoeneß, dessen Team mit dem Rückwind des 1:0-Sieges über RB Leipzig an der Westküste Portugals antritt. Erwartet wird, dass der Abwehrchef Jeff Chabot, der in der Bundesliga pausierte, wieder in die Startelf rückt. Jamie Leweling hat seit dem Leipzig-Spiel mit muskulären Problemen zu kämpfen. Kann er nicht spielen, steht Lorenz Assignon auf rechts bereit. Klar ist: Es müssen im Gastspiel beim FC Porto Tore her.

Wir haben die erwartete Aufstellung des VfB in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!