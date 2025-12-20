Gelingt dem VfB der erste Heimsieg seit mehr als vier Jahren über die TSG? Wir haben die voraussichtliche Startelf der Stuttgarter für das Spiel gegen Hoffenheim.
20.12.2025 - 06:00 Uhr
Man kann nicht behaupten, dass es sich um ein Rendezvous mit der ersten großen Liebe handelt, und doch trifft der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß an diesem Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim auf den Club, bei dem er zwischen den Jahren 2020 und 2022 seine erstes Engagement als Bundesliga-Chefcoach innehatte.