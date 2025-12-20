Gelingt dem VfB der erste Heimsieg seit mehr als vier Jahren über die TSG? Wir haben die voraussichtliche Startelf der Stuttgarter für das Spiel gegen Hoffenheim.

Man kann nicht behaupten, dass es sich um ein Rendezvous mit der ersten großen Liebe handelt, und doch trifft der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß an diesem Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim auf den Club, bei dem er zwischen den Jahren 2020 und 2022 seine erstes Engagement als Bundesliga-Chefcoach innehatte.

An dem Spiel zum Jahresausklang gegen die Kraichgauer, dem Duell des Fünften (TSG) gegen den Sechsten (VfB), lockt Hoeneß ganz klar der sportliche Aspekt. „Es ist reizvoll, eine Überraschungsmannschaft, die gerade als absolute Topmannschaft gilt, zu schlagen“, sagt der VfB-Trainer, dessen Club auf den ersten Heimsieg gegen Hoffenheim nun schon mehr als vier Jahre wartet. Der letzte, ein 3:1, datiert vom Oktober 2021. Diesmal muss der VfB auf den an der Schulter verletzten Lorenz Assignon verzichten.

„Man weiß genau, welche Stärken man vom VfB bekommt“, sagt derweil der TSG-Trainer Christian Ilzer, der vor rund einem Jahr von Sturm Graz kam und die Hoffenheimer nach oben geführt hat: „Es sind sehr ähnliche Mannschaften, was die Spielphilosophie betrifft. Wir wollen intensiv im Gegenpressing sein, klare Abläufe haben. All das sehe ich bei unserem Gegner auch.“

Wir haben die mögliche Startelf des VfB gegen die TSG Hoffenheim in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!