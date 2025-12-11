Gegen den israelischen Meister Maccabi Tel Aviv will der VfB mit einem Sieg in die K.-o.-Phase der Europa League einziehen. Wir haben die mögliche Aufstellung der Stuttgarter.

Gegen den israelischen Meister Maccabi Tel Aviv will sich das Team des VfB Stuttgart um den Cheftrainer Sebastain Hoeneß allein auf seine fußballerischen Aufgaben konzentrieren. „Für uns geht es nur um den Sport“, sagte Hoeneß. „Ich weiß natürlich, dass es gerade für unsere Fans sehr hohe Anforderungen gibt. Das ist schade, das will keiner. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite will auch jeder das höchste Maß an Sicherheit. Und da vertrauen wir einfach den Behörden.“

Sportlich will der VfB mit einem Heimsieg über die Israelis, die bisher im Wettbewerb erst einen Punkt geholt sowie ein Tor geschossen haben, die Tickets für die K.-o.-Spiele der Europa League klar machen. Siegt der VfB in der heimischen MHP-Arena, dann hat er zwölf Punkte auf seinem Konto. Das würde bereits nach sechs von acht Spielen der Ligaphase reichen, um am Ende mindestens unter den besten 24 Mannschaften des Tableaus mit 36 Teams zu landen.

Die besten acht Teams ziehen am Ende der Ligaphase direkt in die Runde der besten 16 ein. Die Clubs auf den Rängen 9 bis 24 müssen die Playoffs bestreiten, wobei die Vereine zwischen Rang 9 und 16 im Rückspiel Heimrecht besitzen.

In unserer Bildergalerie zeigen wir die mögliche Aufstellung des VfB gegen Maccabi Tel Aviv. Viel Spaß beim Durchklicken!