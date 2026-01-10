Seit 15 Pflichtspielen hat der VfB nicht mehr gegen Leverkusen gewonnen. Mit dieser möglichen Aufstellung versucht Trainer Sebastian Hoeneß, das an diesem Samstag zu ändern.
10.01.2026 - 06:00 Uhr
Der 16. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an, doch erstmals in dieser Runde tritt der VfB im sogenannten Topspiel der Woche am Samstag um 18.30 Uhr an. Dann geht es in der Bay-Arena von Leverkusen nach der kurzen Winterpause gegen den Dritten der Liga – und damit gleich gegen einen ganz harten Prüfstein. Auch wenn der Meister von 2024 etwa mit dem für Algerien beim Afrika-Cup weilenden Ibrahim Maza auf einen wichtigen Ideengeber verzichten muss.