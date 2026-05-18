Spätestens mit dem zweiten Treffer von Top-Scorer Felix Eder zum 2:0 wenige Minuten vor dem Ende der Partie waren sich alle, die es mit den Jungs in Blau hielten, sicher, dass es gleich etwas zu feiern geben wird. Und es wurde gefeiert. An der Auswechselbank des TSV Denkendorf II wurden bereits die Meistershirts übergestreift und der Sekt stand bereit. Auch wenn es am Ende nochmal eng wurde, so stand schließlich ein verdienter 2:1 (0:0)-Auswärtserfolg im Derby beim Drittplatzierten TSV Köngen II in der Fußball-Kreisliga B 2 zu Buche. Spieler, Trainer, und Betreuer ließen sich von den zahlreich mitgereisten Fans – es waren an die 200 Denkendorfer vor Ort – feiern, immer wieder gab es Sekt- oder auch Bierduschen.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball-Zusammenfassung TSV Deizisau verliert Spitzenposition, TSV Denkendorf II steigt auf Der bisherige Kreisliga-A-Tabellenführer TSV Deizisau unterliegt deutlich in Aichwald, der TSV Denkendorf II macht in der Kreisliga B sein Meisterstück. Mit Glückwunsch-Bannern und Bengalos wurde der souveräne Titel auf dem Köngener Kunstrasen lange gefeiert. Mit aktuell 125 erzielten Toren – davon alleine 43 durch Goalgetter Eder – und nur 23 Gegentoren in 21 Spielen sowie bis jetzt nur einer Saisonniederlage halten die Denkendorfer die absoluten Top-Werte der Liga.

Top-Torjäger Felix Eder kommt schon auf 43 Saisontreffer in der Kreisliga B für den TSV Denkendorf II

Deren Trainergespann – die Brüder Marc und Thorsten Köstle – hoben auch genau das hervor: „Wir sind stolz auf die komplette Mannschaft. Was die Jungs über die gesamte Saison abgerissen haben – nicht nur offensiv, sondern auch defensiv – , das war echt unglaublich“, sagte Marc Köstle. Bruder Thorsten ergänzte: „Wir können uns natürlich glücklich schätzen, dass wir in Felix Eder einen so wahnsinnig guten Torjäger in unseren Reihen haben.“ Aber es ist längst nicht Eder allein. „In Oliver und Tobias Kurz haben wir zudem zwei ganz erfahrene Spieler, die für das junge Team unglaublich wichtig sind. All das sind wichtige Bausteine des Erfolgs“, sagte Thorsten Köstle.

Dass der Denkendorfer Aufstieg bereits in Köngen klar gemacht wurde, auch hier hatte Eder mit seinen beiden Treffern einen großen Anteil daran. Bereits nach wenigen Sekunden hatte Denkendorfs Maximilian Seitz die große Möglichkeit, sein Team in Führung zu bringen, knallte den Ball jedoch übers Gehäuse von Köngens Keeper Oscar Daßler. Nur zwei Minuten später verfehlte ein Kopfball von Louis Köstle das Tor nur um Zentimeter. Von Köngen war im ersten Spielabschnitt nur wenig zu sehen. Ein Abschluss von Luca Benjamin Krautwasser ging rechts am Denkendorfer Kasten vorbei und die vermeintliche 1:0-Führung von Köngens Louis Hartenstein pfiff der souveräne und kommunikative Schiedsrichter Ralf Schmidt aufgrund einer Abseitsposition zu Recht zurück.

Doch für die Köngener kam es noch dicker: Zunächst musste Daniel Zimmermann mit einer Ellbogenverletzung vom Feld und wenige Augenblicke vor dem Halbzeitpfiff erwischte es Hartenstein. Er fiel unglücklich auf die Hand und wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert. Und zu allem Überfluss erwischte es auch noch Jevgenij Toa Sept, auch er konnte verletzungsbedingt nicht weitermachen.

Drei Verletzte beim TSV Köngen II

Damit hatte auch Köngens Trainer Francesco Muscianese zu kämpfen: „Das schwerste war nicht, dass wir die drei Punkte, sondern dass wir drei Spieler verloren haben. Alle drei sind auf dem Weg ins Krankenhaus und fallen voraussichtlich länger aus: Daniel Zimmermann hat eine schwere Verletzung am Arm, Louis Hartenstein vermutlich das Handgelenk gebrochen und bei Jevgenij Toa Sept sind die Bänder durch.“

Trotz allem akzeptierte Muscianese die Niederlage: „Denkendorf hat weniger Fehler gemacht, verdient gewonnen und ist souverän Meister geworden. Glückwunsch.“

Und diesen Aufstieg werden die Denkendorfer ausgiebig feiern. Thorsten Köstle brachte es kurz und knapp auf den Punkt: „Jetzt erst mal noch hier abreißen, danach in Denkendorf und dann mal sehen, wann und wie alle heimkommen.“

TSV Köngen II: Daßler – Schäberle (57. Niclas Schweizer), Fallscheer, Valentin Schweizer, Nadelstumpf – Welsch, Krautwasser (71. Deuschle), Deuschle (57. Menthe) – Beck, Hartenstein (46. Bonczek), Zimmermann (35. Toa Sept (75. Albrecht)).

TSV Denkendorf II: Netzer – Seitz, Oliver Kurz (90.+2 Omerovic), Frick, Bauer (90.+2 Herrmann), Duran (89. Turgut) – Köstle, Stedler (79. Bublitz) – Tobias Kurz (89. Ulmer), Turgut (46. Pomor), Eder.

Schiedsrichter: Ralf Schmidt (Nürtingen).

Zuschauer: 220.

Tore: 0:1 Eder (53.), 0:2 Eder (87.), 1:2 Beck (90.+5).

Gelbe Karten: Niklas Schweizer / Seitz, Köstle, Frick.

Beste Spieler: Krautwasser, Deuschle, Beck / Eder, Tobias Kurz, Seitz.