Aufstieg aus der Kreisliga B TSV Denkendorf II: Mit Derbysieg zum Aufstieg
Durch den 2:1-Auswärtserfolg im Derby beim TSV Köngen II sichern sich die Denkendorfer vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B2 und steigen verdient auf.
Durch den 2:1-Auswärtserfolg im Derby beim TSV Köngen II sichern sich die Denkendorfer vorzeitig die Meisterschaft in der Kreisliga B2 und steigen verdient auf.
Spätestens mit dem zweiten Treffer von Top-Scorer Felix Eder zum 2:0 wenige Minuten vor dem Ende der Partie waren sich alle, die es mit den Jungs in Blau hielten, sicher, dass es gleich etwas zu feiern geben wird. Und es wurde gefeiert. An der Auswechselbank des TSV Denkendorf II wurden bereits die Meistershirts übergestreift und der Sekt stand bereit. Auch wenn es am Ende nochmal eng wurde, so stand schließlich ein verdienter 2:1 (0:0)-Auswärtserfolg im Derby beim Drittplatzierten TSV Köngen II in der Fußball-Kreisliga B 2 zu Buche. Spieler, Trainer, und Betreuer ließen sich von den zahlreich mitgereisten Fans – es waren an die 200 Denkendorfer vor Ort – feiern, immer wieder gab es Sekt- oder auch Bierduschen.