Selten hat man Michael Bren, den Fußball-Abteilungsleiter des TV Oeffingen, so nervös am Spielfeldrand gesehen wie am vergangenen Samstag. Aber schließlich ging es ja um nichts Geringeres als um den Direktaufstieg der zweiten Mannschaft aus der Kreisliga B, Staffel 3, in die Kreisliga A.

Und dafür war im finalen Saisonspiel ausgerechnet gegen den Stadtnachbarn TSV Schmiden II mindestens ein Remis nötig. Und die Gäste machten es den Oeffingern nicht leicht, wollten vor den rund 180 Zuschauern mit aller Macht auch das zweite Stadtderby für sich entscheiden. „Zum Glück sind wir nach dem 0:1 wach geworden“, sagt Vittorio Dell’Aquila, der seit zwei Jahren Cheftrainer beim TVOe II ist. Am Ende einer hitzigen Partie stand schließlich ein 4:3-Erfolg und der Direktaufstieg.

Der TV Oeffingen II gewinnt fünf Spiele in der Kreisliga B am grünen Tisch

„Der Aufstieg war von Anfang an unser Ziel. In der Winterpause standen wir auf Platz eins und haben dann auch fest daran geglaubt, dass wir ihn schaffen können“, sagt der 35-jährige Coach, für den die Trainerstation auf dem Tennwengert die erste ist. 20 von 26 Spielen haben die Oeffinger für sich entschieden – fünf davon am grünen Tisch. „Die Gegner sind einfach nicht angetreten“, sagt Dell’Aquila. Verloren hat der Verbund zweimal – gleich zum Auftakt bei der SG Schorndorf II mit 3:4 und Ende November beim TSV Schmiden II mit 1:2.

Platzsturm nach dem Schlusspfiff in Oeffingen Foto: Susanne Degel

Warum der Aufstieg auch mit Blick auf die Jugend wichtig war, erläutert Michael Bren. „Talente, die es nicht gleich in den Landesliga-Kader schaffen, können sich jetzt in der Kreisliga A beweisen. Dort werden sie langsam an den Männerbereich herangeführt.“

Wichtige Stützen im Team waren in der abgelaufenen Saison der rechte Verteidiger Tolga Kücükmustafa, der Torwart Alessio Pirrello, der Mittelfeldmann Jakob Bahn und der Torjäger sowie Kapitän Linus Benz, der insgesamt 15-mal eingenetzt hat. Das Prunkstück der Oeffinger war indes die Defensive, die nur 23 Gegentore zugelassen hat. Dass die Spieler von schweren Verletzungen verschont geblieben sind, war ebenfalls ein Pluspunkt. Einzig Gabriel Queißer musste wegen eines Bänderrisses mal rund vier Wochen pausieren.

Alle Spieler des TV Oeffingen II müssen noch eine Schippe drauflegen

Dass die Oeffinger Zweite auch eine Klasse höher mithalten und den Klassenverbleib schaffen kann, davon ist Vittorio Dell’Aquila überzeugt. Zum einen, weil die Mannschaft komplett zusammenbleibt, zum anderen, „weil wir auch das spielerische Potenzial haben“. Allen voran Taid Keserovic und Elias Jamal Lehmann. Die Qualität im Kader sei vorhanden, dennoch müssten alle Spieler noch eine Schippe drauflegen. „In der Kreisliga A wird einem nichts geschenkt.“ Und vor allem werden dort auch keine Spiele am grünen Tisch abgeschenkt, wie es in den Staffeln der Kreisliga B fast schon gang und gäbe ist.

Beim Derby säumten rund 180 Zuschauer den Kunstrasenplatz in Oeffingen. Foto: Susanne Degel

Letztmalig war der TV Oeffingen II am Ende der Spielzeit 2017/2018 direkt aufgestiegen, damals mit dem Trainer Kevin Woida. Die Verweildauer eine Liga höher war indes nicht lange. Nach nur einer Saison ging es bereits zurück in die Kreisliga B, nachdem die Mannschaft als Tabellenzwölfte das entscheidende Relegationsspiel gegen den Kreisliga-B-Vertreter TSV Miedelsbach mit 1:3 verloren hatte. Diesmal hoffen sie auf dem Tennwengert auf einen längeren Verbleib. „Die Mannschaft ist motiviert und intakt. Die Chemie stimmt. Das ist eine tolle Truppe“, sagt Michael Bren.