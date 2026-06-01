Aufstieg eines Traditionsvereins Das Comeback des TSVW Esslingen
Vier Jahre nach dem kompletten Rückzug und zehn Jahre nach dem Abstieg kehrt der TSVW Esslingen in die Kreisliga A zurück – und will bleiben.
Vier Jahre nach dem kompletten Rückzug und zehn Jahre nach dem Abstieg kehrt der TSVW Esslingen in die Kreisliga A zurück – und will bleiben.
Dass das mit der Meisterfeier nicht wie geplant hinhaute, wird in der langen und bewegten Geschichte der Fußballer des TSVW Esslingen irgendwann eine Randnotiz sein. Als wichtiges Ereignis in der Historie aber wird bleiben, dass der Verein am Ende der Saison 2025/2026 in die Kreisliga A zurückgekehrt ist. Die Kicker erlebten das zu einem guten Teil am Spielfeldrand des Verfolgerduells zwischen dem TSV Baltmannsweiler und Odyssia Esslingen (5:3) mit, sie selbst wurden in der Staffel 1 der Kreisliga B kampflos Meister, weil der TSV Scharnhausen nicht antrat.