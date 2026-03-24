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  6. SV 1845 Esslingen: Das Projekt geht in die nächste Phase

Aufstieg im Volleyball SV 1845 Esslingen: Das Projekt geht in die nächste Phase

Aufstieg im Volleyball: SV 1845 Esslingen: Das Projekt geht in die nächste Phase
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So sehen Durchmarschierer aus, hinten von links: Marco Zumpano, Tim Krämer, Thimo Ludwig, Tim Holler, Julian Zoll, Moritz Uebele und Timo Koch. Vorne von links: Dominick Moser, Felix Klaue, Christian Lechner, Niklas Henseling, Martin Schneeweiß und Valentino Nadale. Es fehlen: Tim Riegert, Lukas Schwegler und Johann Schmidt. Foto: oh

Die Volleyballer der SV 1845 Esslingen feiern den Regionalliga- Aufstieg – und rechnen damit, in der kommenden Saison nicht mehr alle Spiele zu gewinnen.

Volleyballer Felix Klaue hat zwei Mal eine Meisterschaft in der 2. Bundesliga gefeiert. „Diesmal war es aber was ganz Besonderes“, sagt er, „und ja, es ging lange.“ Dabei handelt es sich „nur“ um den Titelgewinn in der Oberliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga. Die SV 1845 Esslingen machte ihn durch den 3:0-Sieg im heimischen Sportpark Weil gegen den einzig verbliebenen Verfolger TV Rottenburg II klar. Das Spezielle aber: „Das Projekt“, von dem alle bei den Esslinger Volleyballern reden, geht damit in die nächste Phase. Es ist der zweite Aufstieg in Folge, mit einem Team, das aus Spielern mit Zweit- und Drittligaerfahrung wie Klaue sowie Talenten aus der Esslinger Jugend besteht. Die Frauen der SV 1845 haben schon mal in der Regionalliga gespielt, die Männer noch nie. Entsprechend schlägt den Aufstiegshelden die Sympathie und der Stolz der gesamten Abteilung entgegen.

 

Klaue kann möglicherweise besonders gut beurteilen, was eben das Besondere an der ganzen Sache ist. Während Tim Riegert, Niklas Henseling und Timo Koch nach Erfahrungen bei höherklassigen Clubs vor knapp zwei Jahren zu ihrem Heimatverein nach Esslingen zurückgekehrt sind, um dort etwas aufzubauen, hat Klaue keine Esslinger Vergangenheit. Er ließ sich aber von den ehemaligen Kameraden, zumeist vom SV Fellbach, von dem „Projekt“ überzeugen. So hat er etwas mehr den Blick von außen. „Da trifft Erfahrung auf einen rohen Diamanten“, sagt er und meint mit Letzterem nicht nur die vielen Talente im Verein, sondern auch das Potenzial, das er in diesem sieht: „Zudem ist die Halle neben der in Ludwigsburg die beste in der Region und Esslingen ist eine Sportstadt.“

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Noch tragen die Routiniers, zu denen auch Tim Holler und Valentino Nadale gehören, die Hauptlast auf dem Spielfeld. „Aber die Jungen haben definitiv ihren Anteil, sie tragen auch zum guten Teamgefüge bei“, erklärt Klaue. Und sie sind eine Versicherung für die Zukunft: Denn was bringt das Ganze, wenn Klaue und andere über 30-Jährige irgendwann aufhören und es dann wieder runtergeht, weil nichts nachkommt? Klaue ist diesbezüglich nicht bange: „Jeder einzelne von den jungen Spielern hat sich in den vergangenen zwei Jahren enorm entwickelt.“ Und außerdem sind er und die anderen alten Hasen ja noch ein bisschen dabei.

Auf die Regionalliga freuen sich alle bei der SV 1845. Auch darauf, dass sie mehr gefordert sein werden. In den vergangenen beiden Spielzeiten haben die Esslinger alle Spiele gewonnen, in der laufenden nur sechs Sätze abgegeben. Selbstbewusst gehen sie die Regionalliga dennoch an. Klaue: „Das Ziel ist es, oben mitzuspielen und in jedem Spiel auf Sieg zu gehen. Aber es wird spannende Partien geben und wir werden auch mal verlieren.“ Vermutlich zumindest.

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Um den nächsten Schritt zu gehen, soll das Team nun einen echten Trainer bekommen. Denn noch übernehmen den Job die Spieler Klaue, Riegert und Henseling, was auf diesem Niveau unüblich ist. „Es soll einen Perspektivwechsel geben“, erklärt Klaue, „ein Trainer, der sich nicht selbst aufstellt, ist immer gut.“ Allerdings soll es ein erfahrener sein, denn wenn ein Großteil der Akteure mehr vom Spiel versteht als der Coach an der Seitenlinie, ist niemandem geholfen. Einen geeigneten Kandidaten haben die Esslinger bereits im Auge. Da der im Gegensatz zu den Spielern ein paar Euro bekommen soll, wollen sie bei der SV 1845 auch in diesem Punkt den nächsten Schritt machen: Durch Zuschauer – bisher kommen zwischen 80 und 350 Leute zu den Heimspielen – und Sponsoren sowie Aktionen wie das Beach-Turnier des Clubs soll möglichst ein bisschen mehr reinkommen. Den Weg, der sie innerhalb von zwei Jahren in die Regionalliga geführt hat, werden die Esslinger aber nicht verlassen.

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