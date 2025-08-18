Aufstieg in die Bundesliga Ludwigsburger Volleyballer kommen, um zu bleiben
Die Barock Volleys Ludwigsburg bereiten sich auf die erste Saison in der Bundesliga vor – und setzen weiter auf ihre Erfolgsphilosophie.
Das Image der Sportstadt Ludwigsburg hat zuletzt gelitten, ziemlich sogar. Bei HB Ludwigsburg tat sich ein finanzielles Loch auf, das erfolgreichste Frauenhandball-Team Deutschlands steht vor dem Aus. Weshalb die Volleyballer vom MTV Ludwigsburg nun noch ein bisschen mehr in den Fokus rücken, nicht zuletzt, weil sie einen anderen Weg gehen. Den Erfolg einzukaufen ist nicht machbar mit einem Jahresetat, der sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegt. An Ehrgeiz mangelt es trotzdem nicht, ganz im Gegenteil. Nachdem der Aufstieg in die Bundesliga in kürzester Zeit erreicht wurde, sagt Michael Dornheim: „Wir sind gekommen, um zu bleiben.“ Er selbst ist dabei eine der Schlüsselfiguren.