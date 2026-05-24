Aufstiegsrennen in der Kreisliga A: Der Traum der TSG Esslingen vom Aufstieg ist ausgeträumt

Mit einem Sieg im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A zwischen der TSG Esslingen uns dem TV Unterboihingen hätten die Esslinger noch weiterhin von der Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga träumen können – oder zumindest der Relegation. Die beiden Teams trennten vor dem Anpfiff in der Tabelle nur vier Punkte. Nach der knappen 0:1 (0:0)-Niederlage bleibt es für die Esslinger aber weiter nur bei Tabellenplatz vier. Vor allem aber ist der Rückstand auf den Relegationsplatz auf sechs Punkte angewachsen und der Traum, doch noch im Wettbewerb um die Meisterschaft eine Rolle zu spielen, ist angesichts von noch zwei verbleibenden Spielen damit so gut wie ausgeträumt.