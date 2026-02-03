Nach ergebnislosen regionalen Gesprächen geht die Chemieindustrie in die bundesweite Tarifrunde. Gewerkschaft und Arbeitgeber starten mit klar gegensätzlichen Erwartungen in die Verhandlungen.
03.02.2026 - 16:08 Uhr
Hannover - In Hannover haben die bundesweiten Tarifverhandlungen für die rund 585.000 Beschäftigten der chemisch-pharmazeutischen Industrie begonnen. In einem Hotel am Flughafen kamen Vertreter der Gewerkschaft IG BCE (Bergbau, Chemie, Energie) und des Bundesarbeitgeberverbands Chemie (BAVC) zum zweitägigen Verhandlungsauftakt zusammen.