Auftakt der Brautage Ein Fest, das auf Bewährtes und auch auf Neues setzt
Die Ludwigsburger Brautage feiern 25-Jahr-Jubiläum. Bis zum 7. Juni lockt die Veranstaltung auf dem Ludwigsburger Rathausplatz Gäste an.
Die Ludwigsburger Brautage feiern 25-Jahr-Jubiläum. Bis zum 7. Juni lockt die Veranstaltung auf dem Ludwigsburger Rathausplatz Gäste an.
Es gibt etwas zu begießen: bereits zum 25. Mal finden die Brautage auf dem Ludwigsburger Rathausplatz statt – ein Ort für geselliges Zusammenkommen mit viel Musik und Kulinarik aller Art. Der ungezwungene Charakter ist dem Veranstalter Andreas Rothacker, Geschäftsführer der Braugaststätte Rossknecht, wichtig. Das gilt auch bei der Wahl der Getränke. Gäste, die nicht auf Gerstensaft stehen, finden an den zehn verschiedenen Stationen Wein-Alternativen und Nichtalkoholisches.