25. Brautage in Ludwigsburg: VfB-Familientag und Rockabilly - Ein bisschen Geselligkeit tut gut“

Es gibt etwas zu begießen: bereits zum 25. Mal finden die Brautage auf dem Ludwigsburger Rathausplatz statt – ein Ort für geselliges Zusammenkommen mit viel Musik und Kulinarik aller Art. Der ungezwungene Charakter ist dem Veranstalter Andreas Rothacker, Geschäftsführer der Braugaststätte Rossknecht, wichtig. Das gilt auch bei der Wahl der Getränke. Gäste, die nicht auf Gerstensaft stehen, finden an den zehn verschiedenen Stationen Wein-Alternativen und Nichtalkoholisches.

Kulinarische Neuerungen Rothacker achtet bei den jährlich stattfindenden Brautagen nach eigenen Angaben auf Vielfalt und Neuerungen im Angebot. Drei Kulinarik-Neulinge finden sich dieses Jahr auf dem großzügigen Areal vor dem Rathaus: Ralf Benda und seine Grillspezialitäten, Henri Helène, der Dennede aus dem Holzofen anbietet, sowie ein Stand mit „Loaded Fries“. Dort werden Pommes-Variationen als Hauptgericht gereicht.

Zum ersten Mal dabei ist auch Sophie’s Brauhaus aus Stuttgart. Damit holt Rothacker sich nach seinen Worten jedoch nicht etwa Konkurrenz aufs Fest. Vielmehr würden dort ehemalige Auszubildende arbeiten, die das Bierbrauen bei ihm gelernt hätten. Rothacker freut sich, „glückliche Gesichter zu sehen“, wie er sagt: „Ich mache das Fest nicht in erster Linie zum Geldverdienen. Die vergangenen beiden Jahre musste ich drauflegen“, erklärt der Bierbrauer. Die Brautage seien ihm mittlerweile jedoch „ans Herz gewachsen“.

Anstoßen auf die Ludwigsburger Brautage Foto: Simon Granville

Dazu gehört an den elf Veranstaltungstagen auch gratis Live-Musik. Die Bands wechseln täglich und tragen so klangvolle Namen wie Dirty Saints, Waschbrett, Red Fox oder El Creepo. „Besonders freuen wir uns auf das den letzten Tag – das Brautage-Finale am 7. Juni“, betont Rothacker. Er spricht vom „ Rockabilly Day“: „Da ist fast jedes Alter vertreten, und viele Gäste tanzen Rock’n’Roll vor der Bühne“, schwärmt der Organisator.

Am Sonntag war „VfB-Familientag“

Auch am 31. Mai, dem „VfB-Familientag“ war etwas besonderes geboten. Wer in diesem Jubiläumsjahr der Brautage im VfB-Trikot erschient, bekam Bier und ein Softdrink 50 Cent günstiger. Am Nachmittag sollte dann der VfB-Heißluftballon eintreffen, den VfB-Fans vom DFB-Pokalfinale in Berlin kennen. „Mein Herz schlägt auch etwas für den Verein“, sagt Rothacker.

Überraschend viele Familien sind auf den Brautagen unterwegs. Die Stimmung ist entspannt, nichts wirkt hier bedrängend oder eng. Andere kommen mit Freunden oder Kollegen oder auch alleine, wie Friedrich Herzog: „Ich wohne im Stadtteil Oßweil und komme mit dem Rad her. Das kann ich hier bequem abstellen. Ich schaue immer wieder mal gerne vorbei, trinke ein Bier und hoffe, jemand Bekanntes zu treffen. Ein bisschen Geselligkeit tut gut“, sagt der Ludwigsburger.