25. Brautage in Ludwigsburg VfB-Familientag und Rockabilly - "Ein bisschen Geselligkeit tut gut“
Die Ludwigsburger Brautage feiern ihr 25-Jahr-Jubiläum. Bis zum 7. Juni ist ein breites Programm mit vielen Überraschungen geboten.
Die Ludwigsburger Brautage feiern ihr 25-Jahr-Jubiläum. Bis zum 7. Juni ist ein breites Programm mit vielen Überraschungen geboten.
Es gibt etwas zu begießen: bereits zum 25. Mal finden die Brautage auf dem Ludwigsburger Rathausplatz statt – ein Ort für geselliges Zusammenkommen mit viel Musik und Kulinarik aller Art. Der ungezwungene Charakter ist dem Veranstalter Andreas Rothacker, Geschäftsführer der Braugaststätte Rossknecht, wichtig. Das gilt auch bei der Wahl der Getränke. Gäste, die nicht auf Gerstensaft stehen, finden an den zehn verschiedenen Stationen Wein-Alternativen und Nichtalkoholisches.