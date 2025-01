Die Performerin Michal Sivroni ist Jüdin und kommt aus Tel Aviv. Sie hat im Fitz das Städte übergreifende Festival Imaginale eröffnet.

Kathrin Horster 31.01.2025 - 14:03 Uhr

Arne Braun entschuldigt sich: „Sorry, dass ich kurz mal politisch werden muss.“ Denn eigentlich will der Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg keine großen Worte machen zur Eröffnung des Theaterfestivals Imaginale am Donnerstag im Fitz. „Wir wollen doch Theater gucken“. Auf der Bühne bereitet sich schon die Israelin Michal Sivroni auf ihre Performance „Carte Blanche“ vor. Der Vortag, an dem die CDU unter Friedrich Merz den Gesetzesentwurf zur Migrationsbegrenzung mit Hilfe der AfD-Fraktion in den Bundestag einbrachte, steckt Braun sichtlich in den Knochen.