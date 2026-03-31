Beim VfB-Trainingsauftakt vor dem Dortmund-Spiel fehlen die Nationalspieler. Dafür ist neben Dan-Axel Zagadou auch der junge Serbe nach längerer Pause mit dabei.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Sieben Spieltage stehen in der Fußball-Bundesliga noch aus – die ganz heiße Schlussphase der Saison wird nun mit dem Heimspiel des VfB an diesem Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund eingeläutet. Es ist das Match des Tabellenzweiten beim -dritten, ein absolutes Spitzenspiel. Überhaupt muss das Team von Cheftrainer Sebastian Hoeneß bis zum letzten Spieltag am 16. Mai bei Eintracht Frankfurt noch gegen sämtliche Teams der Top 7 mit Ausnahme von RB Leipzig ran. Jetzt gilt es also, will man am Ende wie in der Vizemeistersaison auf einem Champions-League-Rang stehen.

 

In der Länderspielpause wurden die Bälle beim VfB nicht rausgeholt auf den Platz. Denn mehr als ein Dutzend A- und U-21-Nationalspieler waren oder sind mit ihren Auswahlteams auf Reisen, der Rest des Kaders durfte sich quasi im Homeoffice mit individuellen Trainingsplänen fit halten. Auch Sebastian Hoeneß konnte etwas runterschalten – doch nun ist es mit der relativen Ruhe auch für ihn vorbei.

Torjäger des VfB Stuttgart: Nagelsmann kritisiert Undav trotz Siegtreffer: „Bis zum Tor war er nicht gut“

Torjäger des VfB Stuttgart Nagelsmann kritisiert Undav trotz Siegtreffer: „Bis zum Tor war er nicht gut“

Deniz Undav hat das Siegtor für die DFB-Elf geschossen – der Bundestrainer aber war eher nicht zufrieden. So bewertet er Undavs Leistung.

Weil Osterferien sind, war das Schlienzstadion neben dem VfB-Clubzentrum an diesem Dienstagvormittag mit jungen Trainingsgästen sehr gut gefüllt, rund 500 Anhänger schauten zu, als Hoeneß 21 Feldspieler und drei Torhüter zum Auftakt der Trainingswoche mit Blick auf das Dortmund-Spiel auf dem Platz um sich scharte. Doch allzu viele Profis aus der vermutlichen Startelf gegen den BVB waren neben Ramon Hendriks, Jeff Chabot und Maximilian Mittelstädt nicht dabei.

Schließlich hatten die deutschen A-Nationalspieler um Deniz Undav, den Siegtorschützen beim 2:1 am Vorabend gegen Ghana, noch trainingsfrei. Sie absolvierten ihr Regenerationsprogramm fernab der Augen der Öffentlichkeit. Allein Jamie Leweling, der das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann aufgrund von muskulären Problemen nach Abschluss von Werbeaufnahmen für die WM vergangene Woche gleich wieder verlassen hatte, zeigte sich beim VfB auf dem Platz. Doch nach rund 45 Minuten Belastung machte Leweling früher Schluss – man will nichts riskieren.

Nicht dabei waren am Dienstag noch die nicht-deutschen Nationalspieler: Atakan Karazor (für die Türkei), Nikolas Nartey (für Dänemark) und Ermedin Demirovic (für Bosnien-Herzegowina) waren im Rahmen der WM-Qualifikation in Diensten ihrer Nationalteams gefordert, genauso wie Bilal El Khannouss (Marokko) in einem Testspiel oder die U-21-Nationalspieler Finn Jeltsch (für den DFB) und Chema (für Spanien). Der Kader des VfB wird daher erst am Donnerstag, also zwei Tage vor dem Anpfiff gegen den BVB, im Training ganz komplett beisammen sein.

Dan-Axel Zagadou (li.) und Lazar Jovanovic drehen am Ende des Trainings gemeinsam ihre Runden. Foto: Baumann

Nach einer längeren Auszeit aufgrund von Rückenproblemen meldete sich derweil Lazar Javonovic wieder auf dem Platz zurück. Einige Wochen hatte der 19 Jahre junge Außenstürmer in seiner serbischen Heimat nahe der Familie in der Reha verbringen dürfen, weil neben der Physis auch die mentale Komponente im Profifußball eine wichtige Rolle spielt.

Nagelsmann kritisiert Undav – Fans empört: „Würde verstehen, wenn Undav keinen Bock mehr hat“

Kritik von Nagelsmann an Undav Fans fassungslos: „Würde vollkommen verstehen, wenn Undav keinen Bock mehr hat“

Nationalspieler Deniz Undav schießt die Deutsche Mannschaft gegen Ghana zum Sieg, Bundestrainer Nagelsmann übt dennoch Kritik an ihm. So reagieren Fans im Netz.

Seit Mitte Dezember mit dem 4:1-Heimerfolg in der Europa League über Maccabi Tel Aviv hat Jovanovic nicht mehr für den VfB spielen können. Denn der Sommer-Neuzugang von Roter Stern Belgrad, der mit ehrgeizigen Zielen nach Stuttgart gekommen war, hat mit Problemen an der Wirbelsäule zu kämpfen. Wie auch Dan-Axel Zagadou, dem der Oberschenkel seit November ausbremst, ist auch Jovanovic noch nicht bei hundert Prozent. Also wurden der Innenverteidiger und der offensive Flügelspieler nach rund 50 Minuten Training rausgenommen. Dann trabten Zagadou und Jovanovic Seite an Seite ihre Runden über den Platz.

