Beim VfB-Trainingsauftakt vor dem Dortmund-Spiel fehlen die Nationalspieler. Dafür ist neben Dan-Axel Zagadou auch der junge Serbe nach längerer Pause mit dabei.
31.03.2026 - 12:51 Uhr
Sieben Spieltage stehen in der Fußball-Bundesliga noch aus – die ganz heiße Schlussphase der Saison wird nun mit dem Heimspiel des VfB an diesem Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund eingeläutet. Es ist das Match des Tabellenzweiten beim -dritten, ein absolutes Spitzenspiel. Überhaupt muss das Team von Cheftrainer Sebastian Hoeneß bis zum letzten Spieltag am 16. Mai bei Eintracht Frankfurt noch gegen sämtliche Teams der Top 7 mit Ausnahme von RB Leipzig ran. Jetzt gilt es also, will man am Ende wie in der Vizemeistersaison auf einem Champions-League-Rang stehen.