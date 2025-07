Ein 40-Jähriger wird auf einer Straße in einem fränkischen Wohngebiet niedergestochen. Einer der Tatverdächtigen wohnt in Südbaden. Was steckt hinter der Tat?

red/dpa/lsw 23.07.2025 - 13:01 Uhr

Wegen der lebensgefährlichen Messerattacke auf einen 40-Jährigen in einem Wohngebiet in Mittelfranken hat die Staatsanwaltschaft einen mutmaßlichen Auftragsmörder aus Südbaden angeklagt. Diese wirft dem heute 26-Jährigen Mordversuch und gefährliche Körperverletzung vor. Er soll das Opfer am 6. Februar in Heilsbronn (Landkreis Ansbach) auf der Straße mit einem Messer in Hals und Rücken gestochen haben - mit dem Ziel, es für einen Auftraggeber zu töten. Der Mann überlebte, schwebte aber zeitweise in Lebensgefahr.