Nach drei Jahren mit Auftragsrückgängen stabilisiert sich die Lage im Maschinenbau. Auch die Stimmung in der exportorientierte Branche hat sich etwas aufgehellt. Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch.

dpa 04.02.2026 - 10:00 Uhr

Frankfurt/Main - Deutschlands Maschinenbauer schöpfen nach einem Jahr mit stagnierendem Auftragseingang etwas Hoffnung. Nach drei Minusjahren verbuchte die Branche 2025 bereinigt um Preissteigerungen (real) ein Nullwachstum der Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in Frankfurt mitteilte.