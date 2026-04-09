Im Kreis Böblingen soll es „Keinen Raum für Missbrauch“ geben, so heißt das Aktionsbündnis auch, das zu einem Fachtag die ganze Stadtgesellschaft einlädt. Denn das Thema geht alle an.
09.04.2026 - 10:38 Uhr
Wenn in Frankreich der Name Gisèle Pelicot fällt, ist klar, worum es geht. Und der Satz: „Die Scham muss die Seite wechseln“ wurde seit dem Prozess gegen den Ehemann der Französin, den sie vor Publikum und öffentlich geführt sehen wollte, zigfach zitiert. Es geht darum, dass nicht sie, die jahrelang unter sogenannten K.O.-Tropfen von ihm und Fremden vergewaltigt wurde, Scham empfinden sollte – sondern die Täter. Das Thema geht alle an – und verdient so viel Aufmerksamkeit wie möglich.