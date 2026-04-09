Im Kreis Böblingen soll es „Keinen Raum für Missbrauch“ geben, so heißt das Aktionsbündnis auch, das zu einem Fachtag die ganze Stadtgesellschaft einlädt. Denn das Thema geht alle an.

Wenn in Frankreich der Name Gisèle Pelicot fällt, ist klar, worum es geht. Und der Satz: „Die Scham muss die Seite wechseln“ wurde seit dem Prozess gegen den Ehemann der Französin, den sie vor Publikum und öffentlich geführt sehen wollte, zigfach zitiert. Es geht darum, dass nicht sie, die jahrelang unter sogenannten K.O.-Tropfen von ihm und Fremden vergewaltigt wurde, Scham empfinden sollte – sondern die Täter. Das Thema geht alle an – und verdient so viel Aufmerksamkeit wie möglich.

Deshalb lädt das Aktionsbündnis „Kein Raum für Missbrauch im Landkreis Böblingen“ zu seinem Fachtag mit dem Thema „K.O.-Tropfen & Co.“ am 16. April von 16 bis 20 Uhr alle Interessierten in die Aula der Gottlieb-Daimler-Schule 2 in Sindelfingen ein.

Weißer Ring LKA sind da

Der Sozialdezernent des Landkreises Böblingen, Dusan Minic, spricht ein Grußwort. Danach stellen sich als Aktionspartner im Bündnis das Polizeipräsidium Ludwigsburg und der Weisse Ring vor. Vonseiten der Polizei informieren Ivette Saile und Carmelo Gibella. Der Weisse Ring ist vertreten durch Saskia Fletschinger und Kaya Fohmann von der Außenstelle Böblingen. Interessante Einblicke in seine Arbeit gibt Dr. Hannes Pleyer, Sachverständiger für chemisch-analytische Untersuchungen beim Kriminaltechnischen Institut (KTI) des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg.

Im zweiten Teil der Veranstaltung berichtet Thamar, Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt, über Möglichkeiten der Prävention und die Hilfe für Betroffene von K.O.-Tropfen & Co.

Öffentliche Veranstaltung

Die Teilnahme an der Fachveranstaltung ist für alle Interessierten offen. Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten an: jugend@lrabb.de. Den Veranstaltungsflyer und Informationen zum Aktionsbündnis gibt es im Netz unter: www.aktionsbuendnisbb.de. Im Landkreis Böblingen hat sich im Jahr 2013 ein breites Aktionsbündnis gebildet. Es will die Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ bekannt machen, um für das Thema sexualisierte Gewalt zu sensibilisieren und Institutionen anzuregen, geeignete Präventions- und Schutzkonzepte zu entwickeln und umzusetzen.