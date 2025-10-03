Auftritt auf Cannstatter Wasen Trotz Lähmung nach Schlaganfall: Fellbacher Schlagzeuger spielt wieder live
Ein Schlaganfall nahm ihm die Kraft – doch nicht den Rhythmus. Wie sich der Fellbacher Musiker Bernd Kauffmann auf die Bühne zurückkämpfte.
Ein Schlaganfall nahm ihm die Kraft – doch nicht den Rhythmus. Wie sich der Fellbacher Musiker Bernd Kauffmann auf die Bühne zurückkämpfte.
Bernd Kauffmanns Vorbilder sind der Filmheld Rocky Balboa und Rick Allen, der Schlagzeuger der britischen Heavy-Metal-Band Def Leppard. Wie die von Sylvester Stallone gespielte Filmfigur und der Drummer, der bei einem Unfall den linken Arm verlor, will auch der Fellbacher niemals aufgeben.