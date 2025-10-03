Bernd Kauffmanns Vorbilder sind der Filmheld Rocky Balboa und Rick Allen, der Schlagzeuger der britischen Heavy-Metal-Band Def Leppard. Wie die von Sylvester Stallone gespielte Filmfigur und der Drummer, der bei einem Unfall den linken Arm verlor, will auch der Fellbacher niemals aufgeben.

Vor fast neun Jahren erlitt der gelernte Metzger und leidenschaftliche Musiker einen Schlaganfall – seither ist er linksseitig gelähmt. Und trotzdem steht der 58-Jährige wieder auf der Bühne: An diesem Sonntag spielt er mit dem Musikverein Oeffingen im Volksfest-Festzelt von Klauss & Klauss auf dem Cannstatter Wasen.

Schlaganfall mit 50: Wie Bernd Kauffmann zurück ins Leben fand

Rückwärts steigt Bernd Kauffmann die Treppe zu seinem privaten, schallgedämmten Proberaum im Keller hinunter. „So fühle ich mich sicherer“, sagt er, setzt sich hinter sein Übungsschlagzeug und erzählt vom Samstag, 28. Januar 2017 – dem Tag, der sein Leben für immer veränderte.

Die Band Timewarp musste lange ohne ihren Schlagzeuger auskommen. Foto: privat

Am Vorabend hatte er mit seiner Band Timewarp geprobt. Während die anderen schon gegangen waren, wollte Kauffmann noch etwas bleiben. „Alles war ganz normal.“ Doch am nächsten Morgen wachte er mit höllischen Kopfschmerzen auf.

Schlaganfall-Symptome ignoriert: Ein Fehler mit Folgen

Trotzdem fuhr er mit dem Rad ins Geschäft nach Schmiden. „Doch das Kopfweh wurde immer schlimmer.“ Schließlich ging er zu Fuß mit dem Rad an der Seite nach Hause. Unterwegs bekam er Probleme mit der Orientierung – und das linke Bein versagte.

Trotzdem schleppte er sich bis aufs Sofa. „Mein Sohn wollte sofort mit mir ins Krankenhaus fahren, aber ich habe stattdessen eine Schmerztablette genommen.“ Erst als seine Frau am Nachmittag aus Duisburg anrief, wurde der Ernst der Lage erkannt.

Schnelle Hilfe bei Schlaganfall kann Leben retten

„Sie rief einen Freund, der einen Schlüssel zu unserer Wohnung hatte – der brachte mich mit meinem Sohn ins Krankenhaus.“ Im Katharinenhospital wurde Kauffmann sofort operiert. „Als ich aufwachte, war meine linke Seite komplett gelähmt. Ich wollte am liebsten alle Schläuche rausreißen.“

Nach einigen Wochen kam er zur Früh-Reha nach Gerlingen. „Dort ist mein Kampfgeist erwacht“, sagt er. „Ich wollte nicht mit 50 Jahren zum Pflegefall werden.“ Seine Schlagzeugstöcke hatte er mit ins Bett genommen: „Ich habe davon geträumt, ,Walking on Sunshine‘ zu spielen.“

Mit Musik gegen die Lähmung – Reha mit Schlagzeug

Sechs Monate dauerte die Reha. Wieder zu Hause schnappte sich Kauffmann seine Walking-Stöcke. „Ich musste raus, ich wollte gefordert werden.“ In der Schmieder-Klinik in Heidelberg durchlief er ein knallhartes Trainingsprogramm – bis heute hat er fast täglich Physio- und Ergotherapie.

„Ich weiß, dass ich den Mount Everest nicht besteigen werde – aber Maulwurfshügel sind möglich“, sagt er. Hoffnung gibt ihm eine Studie zur Spiegeltherapie und Robottechnik an der Uniklinik Tübingen, an der er bald teilnehmen wird.

Neue Hoffnung durch Roboter-Therapie nach Schlaganfall

„Ich glaube daran, denn der Arm ist ja nicht tot“, sagt er und hebt ihn leicht an. Schritt für Schritt kämpft sich Kauffmann zurück in ein selbstbestimmtes Leben. Mit seinem Liegerad fährt er bis ins Hochgebirge – es gibt ihm, wie er sagt, „Gesundheit und Freiheit“.

Und er spielt wieder Schlagzeug. Bei „Live im Park“, der Open-Air-Reihe der Fellbacher Stadtwerke, hatte er in diesem Jahr einen umjubelten Auftritt mit Timewarp. Auch beim Musikverein Oeffingen ist er wieder dabei – fast jede Woche bei der Probe.

Comeback am Schlagzeug: Musik gibt ihm neue Kraft

Zwar behindert ihn die halbseitige Lähmung weiterhin – „meine Musikerkameraden helfen mir auf die Bühne“ – doch der Traum, wieder „Walking on Sunshine“ zu spielen, ist längst Realität geworden.

Und noch ein Traum wartet auf seine Erfüllung: Bernd Kauffmann will mit dem Liegerad die Alpen überqueren – übers Timmelsjoch. Wie für Rocky Balboa und Rick Allen ist Aufgeben auch für ihn keine Option.