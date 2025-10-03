 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Trotz Lähmung nach Schlaganfall: Fellbacher Schlagzeuger spielt wieder live

Auftritt auf Cannstatter Wasen Trotz Lähmung nach Schlaganfall: Fellbacher Schlagzeuger spielt wieder live

Auftritt auf Cannstatter Wasen: Trotz Lähmung nach Schlaganfall: Fellbacher Schlagzeuger spielt wieder live
1
Bernd Kaufmann sitzt wieder am Schlagzeug. Foto: Eva Herschmann

Ein Schlaganfall nahm ihm die Kraft – doch nicht den Rhythmus. Wie sich der Fellbacher Musiker Bernd Kauffmann auf die Bühne zurückkämpfte.

Bernd Kauffmanns Vorbilder sind der Filmheld Rocky Balboa und Rick Allen, der Schlagzeuger der britischen Heavy-Metal-Band Def Leppard. Wie die von Sylvester Stallone gespielte Filmfigur und der Drummer, der bei einem Unfall den linken Arm verlor, will auch der Fellbacher niemals aufgeben.

 

Vor fast neun Jahren erlitt der gelernte Metzger und leidenschaftliche Musiker einen Schlaganfall – seither ist er linksseitig gelähmt. Und trotzdem steht der 58-Jährige wieder auf der Bühne: An diesem Sonntag spielt er mit dem Musikverein Oeffingen im Volksfest-Festzelt von Klauss & Klauss auf dem Cannstatter Wasen.

Schlaganfall mit 50: Wie Bernd Kauffmann zurück ins Leben fand

Rückwärts steigt Bernd Kauffmann die Treppe zu seinem privaten, schallgedämmten Proberaum im Keller hinunter. „So fühle ich mich sicherer“, sagt er, setzt sich hinter sein Übungsschlagzeug und erzählt vom Samstag, 28. Januar 2017 – dem Tag, der sein Leben für immer veränderte.

Die Band Timewarp musste lange ohne ihren Schlagzeuger auskommen. Foto: privat

Am Vorabend hatte er mit seiner Band Timewarp geprobt. Während die anderen schon gegangen waren, wollte Kauffmann noch etwas bleiben. „Alles war ganz normal.“ Doch am nächsten Morgen wachte er mit höllischen Kopfschmerzen auf.

Schlaganfall-Symptome ignoriert: Ein Fehler mit Folgen

Trotzdem fuhr er mit dem Rad ins Geschäft nach Schmiden. „Doch das Kopfweh wurde immer schlimmer.“ Schließlich ging er zu Fuß mit dem Rad an der Seite nach Hause. Unterwegs bekam er Probleme mit der Orientierung – und das linke Bein versagte.

Trotzdem schleppte er sich bis aufs Sofa. „Mein Sohn wollte sofort mit mir ins Krankenhaus fahren, aber ich habe stattdessen eine Schmerztablette genommen.“ Erst als seine Frau am Nachmittag aus Duisburg anrief, wurde der Ernst der Lage erkannt.

Schnelle Hilfe bei Schlaganfall kann Leben retten

„Sie rief einen Freund, der einen Schlüssel zu unserer Wohnung hatte – der brachte mich mit meinem Sohn ins Krankenhaus.“ Im Katharinenhospital wurde Kauffmann sofort operiert. „Als ich aufwachte, war meine linke Seite komplett gelähmt. Ich wollte am liebsten alle Schläuche rausreißen.“

Nach einigen Wochen kam er zur Früh-Reha nach Gerlingen. „Dort ist mein Kampfgeist erwacht“, sagt er. „Ich wollte nicht mit 50 Jahren zum Pflegefall werden.“ Seine Schlagzeugstöcke hatte er mit ins Bett genommen: „Ich habe davon geträumt, ,Walking on Sunshine‘ zu spielen.“

Mit Musik gegen die Lähmung – Reha mit Schlagzeug

Sechs Monate dauerte die Reha. Wieder zu Hause schnappte sich Kauffmann seine Walking-Stöcke. „Ich musste raus, ich wollte gefordert werden.“ In der Schmieder-Klinik in Heidelberg durchlief er ein knallhartes Trainingsprogramm – bis heute hat er fast täglich Physio- und Ergotherapie.

„Ich weiß, dass ich den Mount Everest nicht besteigen werde – aber Maulwurfshügel sind möglich“, sagt er. Hoffnung gibt ihm eine Studie zur Spiegeltherapie und Robottechnik an der Uniklinik Tübingen, an der er bald teilnehmen wird.

Neue Hoffnung durch Roboter-Therapie nach Schlaganfall

„Ich glaube daran, denn der Arm ist ja nicht tot“, sagt er und hebt ihn leicht an. Schritt für Schritt kämpft sich Kauffmann zurück in ein selbstbestimmtes Leben. Mit seinem Liegerad fährt er bis ins Hochgebirge – es gibt ihm, wie er sagt, „Gesundheit und Freiheit“.

Und er spielt wieder Schlagzeug. Bei „Live im Park“, der Open-Air-Reihe der Fellbacher Stadtwerke, hatte er in diesem Jahr einen umjubelten Auftritt mit Timewarp. Auch beim Musikverein Oeffingen ist er wieder dabei – fast jede Woche bei der Probe.

Comeback am Schlagzeug: Musik gibt ihm neue Kraft

Zwar behindert ihn die halbseitige Lähmung weiterhin – „meine Musikerkameraden helfen mir auf die Bühne“ – doch der Traum, wieder „Walking on Sunshine“ zu spielen, ist längst Realität geworden.

Und noch ein Traum wartet auf seine Erfüllung: Bernd Kauffmann will mit dem Liegerad die Alpen überqueren – übers Timmelsjoch. Wie für Rocky Balboa und Rick Allen ist Aufgeben auch für ihn keine Option.

Weitere Themen

Auftritt auf Cannstatter Wasen: Trotz Lähmung nach Schlaganfall: Fellbacher Schlagzeuger spielt wieder live

Auftritt auf Cannstatter Wasen Trotz Lähmung nach Schlaganfall: Fellbacher Schlagzeuger spielt wieder live

Ein Schlaganfall nahm ihm die Kraft – doch nicht den Rhythmus. Wie sich der Fellbacher Musiker Bernd Kauffmann auf die Bühne zurückkämpfte.
Von Eva Herschmann
Marktleiter Fellbacher Herbst: Warum es keine Achterbahn beim Fellbacher Herbst gibt

Marktleiter Fellbacher Herbst Warum es keine Achterbahn beim Fellbacher Herbst gibt

Der Marktleiter Max Seeger erklärt, was es bei der Planung des Festplatzes auf dem Fellbacher Herbst zu beachten gilt. Und er sagt auch, weshalb es keine Achterbahn gibt.
Von Eva Schäfer
B14-Ausbau bei Backnang: Das steckt hinter der Umleitung der B14 am Murrtalviadukt

B14-Ausbau bei Backnang Das steckt hinter der Umleitung der B14 am Murrtalviadukt

Am 5. Oktober beginnt der nächste Schritt beim Ausbau der B14: Ein Provisorium ersetzt die bisherige Fahrbahn.
Von Frank Rodenhausen
Keramikimplantate made in Germany: Kyocera startet in Waiblingen: „Hier wird Hoffnung für Patienten produziert“

Keramikimplantate made in Germany Kyocera startet in Waiblingen: „Hier wird Hoffnung für Patienten produziert“

Stihl streicht Stellen, Bosch macht dicht. Da ist die Ansiedlung der japanischen Firma Kyocera in Waiblingen ein Lichtblick. Beim Bahnhof werden künftig Keramikimplantate produziert.
Von Annette Clauß
Hangweide in Kernen: 40.000-Euro-Beute bei Einbruch auf Baustellen in Rommelshausen

Hangweide in Kernen 40.000-Euro-Beute bei Einbruch auf Baustellen in Rommelshausen

Diebe räumen des nachts in dem Neubaugebiet auf der Hangweide zwei Container leer und plündern sogar Bagger – der Schaden ist enorm.
Von Frank Rodenhausen
Standort-Schließung: Bosch Waiblingen: Ein „Oscar“ für die Schauspielkunst der Werksleitung

Standort-Schließung Bosch Waiblingen: Ein „Oscar“ für die Schauspielkunst der Werksleitung

Bei einer hitzigen Betriebsversammlung lassen 400 Beschäftigte des Waiblinger Werks ihren Frust ab. Gefordert werden neue Produkt-Ideen – und ein Erhalt der bedrohten Arbeitsplätze.
Von Sascha Schmierer
Trauer im Rems-Murr-Kreis: Ehemann von Fellbachs OB Gabriele Zull ist verstorben

Trauer im Rems-Murr-Kreis Ehemann von Fellbachs OB Gabriele Zull ist verstorben

Martin Zull ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Der Ehemann von Fellbachs Rathauschefin stand für Optimismus und Begeisterungsfähigkeit.
Von Sascha Schmierer
Gastspiel in Fellbach: Fernseh-Star Leslie Malton: „Auch mit 66 immer noch Lampenfieber“

Gastspiel in Fellbach Fernseh-Star Leslie Malton: „Auch mit 66 immer noch Lampenfieber“

Die bundesweit bekannte Schauspielerin Leslie Malton kommt mit „Drei Frauen aus Deutschland“ nach Fellbach. Im Interview erläutert sie, auf was sich die Zuschauer freuen können.
Von Dirk Herrmann
Winnenden: Diebe brechen in Firma ein – und stehlen Schrott

Winnenden Diebe brechen in Firma ein – und stehlen Schrott

Ein Einbruch in eine Firma Winnenden wirkt harmlos – bis ein Fund an den Gleisen eine neue Spur offenbart.
Von Frank Rodenhausen
Rems-Murr-Kreis: Vier Tipps fürs Wochenende: Weinfest, Kunstführung, Naturmarkt & Comedyshow

Rems-Murr-Kreis Vier Tipps fürs Wochenende: Weinfest, Kunstführung, Naturmarkt & Comedyshow

Von der Luitenbächer Höhe bis zur Bühne der Manufaktur – so bunt wird das Wochenende im Remstal.
Von Frank Rodenhausen
Weitere Artikel zu Schlaganfall Fellbach Oeffingen Cannstatter Wasen
 