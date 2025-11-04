Der «King of Pop» in Duisburg: Nur wenige Musikauftritte sind wohl so in die Fernsehgeschichte eingegangen wie dieser vor genau 30 Jahren. Am selben Abend wird in Israel Regierungschef Rabin ermordet.
Duisburg - Es war ein Abend, der die Welt veränderte. In Tel Aviv wurde heute vor 30 Jahren - am Abend des 4. Novembers 1995 - der israelische Ministerpräsident Izchak Rabin ermordet, was den Oslo-Friedensprozess und die Situation in Nahost schwer erschütterte. In Deutschland beschäftigte an jenem Abend Millionen Menschen erst mal ein ganz anderes Thema.