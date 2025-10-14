Blues- und Rock-Sängerin Sari Schorr, die der New York Blues Hall of Fame angehört, tritt am Mittwoch, 15. Oktober in Ludwigsburg auf.

Andreas Hennings 14.10.2025 - 20:00 Uhr

Blues- und Rock-Sängerin Sari Schorr, die mit ihrem neuen Album auf Platz eins der Billboard-Charts in den USA gelandet ist und der New York Blues Hall of Fame angehört, tritt an diesem Donnerstag, 16. Oktober, im Scala in Ludwigsburg auf. Mit einer fünf Oktaven umfassenden Stimme, ihrer Ausdruckskraft und Bühnenpräsenz vereint sie laut Ankündigung die Leidenschaft von Janis Joplin, die Tiefe von Etta James und die Energie von Robert Plant.