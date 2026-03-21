Der Mannheimer Supertürke schwingt sich in seinem neuen Programm zum Diktator auf und marschiert in Holland ein.
21.03.2026 - 08:30 Uhr
Möglicherweise steckt ja in jedem Menschen ein kleiner Diktator, der mangels Gelegenheit nie ganz zur Entfaltung kommt. Nur bei Bülent Ceylan ist das anders. In ihm steckt geschätzt ein halbes Dutzend Diktatoren. Der Comedien, der am Freitagabend in der nahezu ausverkauften Hanns-Martin-Schleyer-Halle auf der Bühne steht, hat teils deutsche, teils türkische Vorfahren.