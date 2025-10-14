Flug verpasst, Requisite kaputt – dennoch landet der Magier Topas in der US-Fernsehshow seiner Idole einen Volltreffer. Las Vegas feiert den Stuttgarter. Wir zeigen den Trick.
14.10.2025 - 12:45 Uhr
Der Stuttgarter Zauberer Topas alias Thomas Fröschle hat es geschafft, was nur wenigen Magiern weltweit gelingt: In der US- TV-Show „Penn & Teller: Fool Us“ hat er die legendären Illusionisten Penn Jillette und Teller mit seinem Trick „Backstage Pass“ vollständig in Staunen versetzt – und damit das Ziel der Sendung erreicht: die beiden Show-Giganten zu täuschen.