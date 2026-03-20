Aufzüge und neue Bahnsteige Baustart am Bahnhof Backnang: 10 Millionen Euro für den Umbau
Am Bahnhof Backnang beginnt der Umbau für mehr Komfort und Barrierefreiheit: Rund 10 Millionen Euro fließen in Aufzüge und neue Bahnsteige.
Am Bahnhof Backnang beginnt der Umbau für mehr Komfort und Barrierefreiheit: Rund 10 Millionen Euro fließen in Aufzüge und neue Bahnsteige.
Am Bahnhof Backnang startet die Modernisierung: Mit einem symbolischen Spatenstich haben Deutsche Bahn, das Land Baden-Württemberg und die Stadt am Donnerstag den Start der Bauarbeiten markiert. Rund 10 Millionen Euro fließen in den Umbau, der vor allem die Barrierefreiheit und den Komfort deutlich verbessern soll.