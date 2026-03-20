Am Bahnhof Backnang startet die Modernisierung: Mit einem symbolischen Spatenstich haben Deutsche Bahn, das Land Baden-Württemberg und die Stadt am Donnerstag den Start der Bauarbeiten markiert. Rund 10 Millionen Euro fließen in den Umbau, der vor allem die Barrierefreiheit und den Komfort deutlich verbessern soll.

Im Mittelpunkt steht zunächst der Bau eines Aufzugs am Bahnsteig 2/3. Die Arbeiten beginnen jetzt, der Aufzug soll nach Angaben der Bahn im Herbst 2026 baulich fertig sein. In Betrieb gehen kann er voraussichtlich erst im Frühjahr 2027 – wegen technischer Prüfungen und Abnahmen.

Neubau des Mittelbahnsteigs: Anpassung an Zughöhe geplant

Im Anschluss folgt eine weitere Bauphase: Der Mittelbahnsteig an den Gleisen 2 und 3 wird vollständig neu gebaut und an die Einstiegshöhe der Züge angepasst. Die Arbeiten sollen in eine ohnehin geplante Sperrpause fallen, die unter anderem für den Einbau neuer Bahnbrücken über die B14 genutzt wird.

Zudem ist der Bau eines zweiten Aufzugs an den Gleisen 4/5 vorgesehen. Er soll nach Angaben der Bahn im Jahr 2027 entstehen. Aufgrund weiterer Untersuchungen im Bereich unter dem Bahnsteig ist der Zeitplan derzeit jedoch noch nicht abschließend festgelegt.

Aufzüge der Stadt sind bereits in Betrieb

Die Stadt hatte bereits vorgelegt: Mit der Stadtbrücke sind schon zwei Aufzüge in Betrieb, die den Bahnhof mit dem Büttenenfeld verbinden. Die nun beginnenden Arbeiten der Deutschen Bahn schließen diese Lücke und sollen künftig auch die Bahnsteige selbst barrierefrei erschließen.

Der Fahrbetrieb läuft trotz der Bauarbeiten weiter, größere Einschränkungen seien laut Bahn in diesem Jahr nicht zu erwarten. Allerdings kann es zu Änderungen bei Gleisen und Bahnsteigen kommen, erklärte Michael Groh, Leiter Regionalbereich Südwest bei der DB InfraGO. Fahrgäste sollten die elektronische Fahrplanauskunft nutzen.

Was die Umsetzung des zweiten Aufzugs angeht, gibt es indes noch Klärungsbedarf: Unter dem Bahnsteig befindet sich eine Kaverne, also ein unterirdischer Kanal zur Entwässerung. Wie die Deutsche Bahn erklärte, sind dafür noch finale Messungen nötig. Auf den laufenden Bahnbetrieb habe das Gewölbe keinen Einfluss.

Mit den zwei Aufzügen sollen künftig beide Mittelbahnsteige stufenfrei erreichbar sein. Damit wird der Zugang zu den Zügen deutlich erleichtert – insbesondere für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Familien mit Kinderwagen und Reisende mit Fahrrädern. „Mobilität für alle, das ist unser Anspruch“, betonte Groh.

Auch Staatssekretärin Elke Zimmer im Verkehrsministerium des Landes unterstrich die Bedeutung des Projekts: Der Ausbau mache den Bahnhof „zukunftsfähig“ und den öffentlichen Nahverkehr attraktiver.

OB Friedrich: „Das Tor zur gesamten Region“

Backnangs Oberbürgermeister Maximilian Friedrich machte deutlich, wie groß der Handlungsdruck ist. „Unzählige Fahrgäste mühen sich jeden Tag ab, entweder mit schwerem Gepäck oder als Familie die Bahnsteige zu erreichen“, sagte er. Für viele seien die fehlenden barrierefreien Zugänge bislang „extrem große Hürden“.

Zugleich hob er die Rolle des Standorts hervor: Der Bahnhof sei „einer der bedeutendsten Schienenknotenpunkte hier in der Region Stuttgart“ und fungiere als „Tor zur gesamten Region“. Der Spatenstich sei deshalb ein wichtiger Schritt – auch wenn der Weg dorthin lang gewesen sei. Umso wichtiger sei es, dass die Arbeiten nun sichtbar beginnen.

Langfristig soll der Bahnhof zu einer Mobilitätsdrehscheibe ausgebaut werden, die verschiedene Verkehrsangebote bündelt und den öffentlichen Nahverkehr stärkt. Ohne Unterstützung von Land und Bund sowie weitere Zuschüsse sei das jedoch nicht zu stemmen, sagte OB Friedrich und dankte, ebenso wie Michael Groh, den Projektpartnern. Nun gehe es immerhin voran – Zug um Zug.

Mehrere Partner tragen die Finanzierung

Die Finanzierung teilen sich mehrere Partner: Bahn und Bund tragen rund 5,8 Millionen Euro. Das Land beteiligt sich mit etwa 1,9 Millionen Euro, die Stadt Backnang mit rund 2,3 Millionen Euro. Zusätzlich stellt das Land voraussichtlich rund 500.000 Euro für den Betrieb bereit.

Neben den Aufzügen umfasst das Projekt eine umfassende Erneuerung des Bahnhofs: Der Mittelbahnsteig wird neu errichtet, die Ausstattung modernisiert, die Beleuchtung verbessert und ein neues Bahnsteigdach errichtet. Auch die Personenunterführung wird aufgewertet, zusätzlich werden die Treppenanlagen angepasst.

Das Projekt ist Teil der landesweiten Modernisierungsoffensive „Bahnhof der Zukunft“. Bund, Land, Kommunen und Deutsche Bahn investieren dabei mehrere hundert Millionen Euro in die Aufwertung von rund 50 Bahnhöfen in Baden-Württemberg.